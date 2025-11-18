Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους

Ένας τεράστιος πλάτανος στην παραλιακή στην Ηγουμενίτσα, δεν άντεξε από τον ισχυρό άνεμο που σαρώνει την περιοχή και κατέρρευσε.

Μάλιστα έπεσε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο ευτυχώς ήταν κλειστό και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ από θαύμα την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο και πεζοί.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι λόγω του μεγέθους του δέντρου η απομάκρυνσή του απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό.

Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκε γερανοφόρο όχημα, με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το δέντρο να μετακινηθεί με ασφάλεια προς το οδόστρωμα. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ακολουθήσει η κοπή και η πλήρης απομάκρυνσή του.