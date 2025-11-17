Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση ο Μπολομπόι

Την περσινή σεζόν, ο Τζόελ Μπολομπόι ήταν εντυπωσιακός πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ωστόσο τον Μάρτιο τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το γεγονός αυτό τον κράτησε εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ ακόμα δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Κάτι που αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, αφού η αντίστροφη μέτρηση για να πατήσει και πάλι παρκέ έχει ξεκινήσει.

Η αποθεραπεία του πάει καλά, και αν και δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή, σύμφωνα με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, αυτή αναμένεται να συμβεί από το νέο έτος, δηλαδή από τον Γενάρη του 2026.

Τρομερή εμφάνιση από τον Μπάτλερ απέναντι στη Μονακό

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στη Euroleague, μέχρι στιγμής με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, στη νίκη των Σέρβων απέναντι στη Μονακό για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε έμπρακτα πως σιγά σιγά προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμα μία επικράτηση με 91-79.

Ο 25χρονος άσος είχε σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής, 20 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Σερβίας έκαναν και οι Ντόμπριτς (22π.), ΜακΙντάιρ (12π., 10ασ., 6ρ., 4κλ.) και Οτζελέγε (14π.).