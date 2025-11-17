Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση ο Μπολομπόι
Ο Τζόελ Μπολομπόι μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό.
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Είναι ή όχι νόμισμα το bitcoin; – Τι απαντά η ΤτΕ
- Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου
- Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν
Την περσινή σεζόν, ο Τζόελ Μπολομπόι ήταν εντυπωσιακός πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ωστόσο τον Μάρτιο τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Το γεγονός αυτό τον κράτησε εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ ακόμα δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Κάτι που αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, αφού η αντίστροφη μέτρηση για να πατήσει και πάλι παρκέ έχει ξεκινήσει.
Η αποθεραπεία του πάει καλά, και αν και δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή, σύμφωνα με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, αυτή αναμένεται να συμβεί από το νέο έτος, δηλαδή από τον Γενάρη του 2026.
Τρομερή εμφάνιση από τον Μπάτλερ απέναντι στη Μονακό
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στη Euroleague, μέχρι στιγμής με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, στη νίκη των Σέρβων απέναντι στη Μονακό για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε έμπρακτα πως σιγά σιγά προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμα μία επικράτηση με 91-79.
Absolutely AWESOME @J_Hooper11 in the crunch time 🤩
🏀 @kkcrvenazvezda 8⃣6⃣ : 7⃣7⃣ @ASMonaco_Basket
⏱ 00:45 Q4#kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/Y4YRexmdMF
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 13, 2025
Ο 25χρονος άσος είχε σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής, 20 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Σερβίας έκαναν και οι Ντόμπριτς (22π.), ΜακΙντάιρ (12π., 10ασ., 6ρ., 4κλ.) και Οτζελέγε (14π.).
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
- Γαλλία: Προσεχώς διπλή φορολόγηση των fast food
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 18.11.2025]
- Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ
- Νέος Κόσμος: Αναζητούν δύο άτομα για το θρίλερ με τον νεκρό οδηγό
- Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις