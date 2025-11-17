Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα
Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης - «Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε», τόνισε
Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας αλλά και αγωνιστές της περιόδου.
Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης, υπογράμμισε πως «χθες βρέθηκα εκεί. Μαζί με τον Σωτήρη, τη Μέλπω, την Αλκμήνη, τον Κοσμά και τον Ανδρέα. Νέες και νέοι όταν φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στη Χούντα. Νέες και νέοι που δεν ήταν φτιαγμένοι από κάποιο υπεράνθρωπο υλικό. Απλοί άνθρωποι».
Τόνισε πως «θέλει θάρρος να βάλεις την προσωπική σου ασφάλεια, την ασφάλεια της οικογένειάς σου σε δεύτερη μοίρα. Το θάρρος δεν είναι γραμμένο στο DNA μας».
Ακόμη, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε ότι «τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε. Ευθύνη δική μας να είμαστε όρθιοι σήμερα».
Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:
«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια απλή επέτειος.
Είναι οι σπίθες.
Οι σπίθες των νέων ανθρώπων που ενώθηκαν μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι, διεκδικώντας Ελευθερία και Δημοκρατία.
Χθες βρέθηκα εκεί. Μαζί με τον Σωτήρη, τη Μέλπω, την Αλκμήνη, τον Κοσμά και τον Ανδρέα.
Νέες και νέοι όταν φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στη Χούντα.
Νέες και νέοι που δεν ήταν φτιαγμένοι από κάποιο υπεράνθρωπο υλικό. Απλοί άνθρωποι.
Ο καθένας μας θα μπορούσε να ’χε βρεθεί στη θέση τους.
Και ταυτόχρονα ο καθένας μας θα μπορούσε και να μην είχε βρεθεί.
Γιατί θέλει θάρρος να αναμετρηθείς με τον δικτάτορα.
Θέλει θάρρος να βάλεις την προσωπική σου ασφάλεια, την ασφάλεια της οικογένειάς σου σε δεύτερη μοίρα.
Το θάρρος δεν είναι γραμμένο στο DNA μας.
Είναι απόφαση.
Να βάλεις το “εμείς” πάνω από το “εγώ”.
Να βάλεις το κοινό καλό πάνω από τον φόβο.
Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας.
Αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα.
Να το συνεχίσουμε.
Όσο η αδικία μεγαλώνει, όσο η νέα γενιά ζει με λιγότερες ευκαιρίες από τις προηγούμενες, το χρέος παραμένει ίδιο.
Να παίρνουμε την απόφαση και να συγκρουόμαστε με την αδικία. Με ό,τι μας κονταίνει το μέλλον.
Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε.
Ευθύνη δική μας να είμαστε όρθιοι σήμερα».
