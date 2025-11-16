Στέφανος Κασσελάκης: Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο συνοδευόμενος από αντιστασιακούς
Ανάμεσα στους αντιστασιακούς που συνόδευαν τον Στέφανο Κασσελάκη, βρέθηκε η Μελπω Λεκατσά – η θρυλική «φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου»
Συνοδευόμενος από αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, κατέθεσε στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου.
Ο Στέφανος Κασσελάκης, προσήλθε στο χώρο του Πολυτεχνείου στις 12 σήμερα Κυριακή το μεσημέρι, μαζί με πέντε αντιστασιακούς ππου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από το καθεστώς των συνταγματαρχών της Χούντας.
Από ποιους συνοδευόταν ο Στέφανος Κασσελάκης
Ανάμεσά τους βρέθηκε η Μελπω Λεκατσά – η θρυλική «φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου», που σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής, έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής, πέρασε στην παρανομία, έμεινε για μήνες κυνηγημένη και αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Εκεί είχε την ευθύνη του αυτοσχέδιου φαρμακείου, περιθάλποντας τραυματίες και συναγωνιστές, πριν συλληφθεί από το ΕΑΤ-ΕΣΑ στις 24 Δεκεμβρίου 1973.
Μαζί με τον Πρόεδρο ήταν κι ο Σωτήρης Τσιακμακής, ο οποίος, ως φοιτητής του Μαθηματικού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 ως αντιφρονούντας και οδηγήθηκε στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ.
Παρούσα επίσης η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, τότε φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, που συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια για τη δράση της.
Στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη βρέθηκαν και οι αντιστασιακοί Κοσμάς Ιωαννίδης και Ανδρέας Κοντογιώργος, τιμώντας μαζί εκείνες την επέτειο.
Τον Πρόεδρο συνόδευσαν επίσης οι δύο Αντιπρόεδροι του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κροβεσή, η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα και άλλα στελέχη.
Το Κίνημα Δημοκρατίας τιμά με βαθύ σεβασμό όλους όσοι αντιστάθηκαν στο σκοτάδι της δικτατορίας, κρατώντας ζωντανό το φως της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
