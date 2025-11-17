Σεισμός 4,6R αισθητός στην Αθήνα – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης είναι κοντά στη Σκύρο.
Συγκεκριμένα, στα 32 χλμ δυτικά – βορειοδυτικά της Σκύρου, ενώ το μέγεθος της δόνησης υπολογίζεται σε 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Επίσης, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στα 16,6 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμοί στη Σκύρο. Όπως δήλωσε μιλώντας στο Mega News ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, δεν υπήρξε κάποια ζημιά στο νησί, ενώ και οι κάτοικοι δεν ανησύχησαν αρκετά.
