Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025 | 23:48

Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ

Ο σεισμός των 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο έγινε αισθητός και στην Αττική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Γεωλογίας, Ευθύμιο Λέκκα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 23:04 το βράδυ της Δευτέρας. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ενπολίστηκε 32 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου. Είχε εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα.

Η δήλωση Λέκκα

Ερωτηθείς σχετικά στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Δεν είναι κάτι το οποίο σε πρώτο επίπεδο μας ανησυχεί ιδιαίτερα», είπε και πρόσθεσε: «Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα δούμε».

«Όλη αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς γύρω από τη Σκύρο», σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Είπε επίσης ότι ο σεισμός «βασικά εντάσσεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου που έχει έντονη σεισμικότητα. Αυτοί οι σεισμοί της τάξεως των 4,5 βαθμών είναι συνηθισμένοι σεισμοί για την περιοχή. Δεν είναι κάτι το περίεργο».

«Εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα από τη σεισμικότητα της περιοχής και από τα δεδομένα που υπάρχουν από τον σεισμό», επισήμανε ο Ευθύμιος Λέκκας.

