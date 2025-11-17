Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας

Έπρεπε

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.