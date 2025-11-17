Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης ήταν 7χλμ βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- «Λουκέτο» σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα ανοιχτά της Λευκάδας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης ήταν 7χλμ βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας ενώ το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 14,9 χλιμ.
- Champions League και Netflix: Μια νέα εποχή στις τηλεοπτικές μεταδόσεις
- Πολωνία: Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή – «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς», δήλωσε ο Τουσκ
- Δήμος Κορινθίων: Το ταχυδρομείο είναι σύμβολο εμπιστοσύνης
- ΓΔΑΕΕ: Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η φρεγάτα FDI Belharra
- Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
- Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις