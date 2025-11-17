Το bitcoin κατατάσσεται στα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού. Όμως, τι είναι ακριβώς και ποια η σημασία του για τα πραγματικά νομίσματα;

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξηγεί ότι στην ουσία είναι μια ψηφιακή μονάδα αξίας η οποία μπορεί να ανταλλάσσεται ηλεκτρονικά. Δεν διατίθεται σε φυσική μορφή.

Τα bitcoin δημιουργούνται και παρακολουθούνται από ένα δίκτυο υπολογιστών με χρήση πολύπλοκων μαθηματικών τύπων και όχι από μία ενιαία αρχή ή οργανισμό.

Είναι μεν ψηφιακό αλλά δεν είναι νόμισμα. Γιατί όχι;

1. Δεν υποστηρίζεται από κανέναν

Το bitcoin δεν εκδίδεται από κεντρική δημόσια αρχή. Δεν μπορείτε να το εμπιστεύεστε όσο ένα επίσημο νόμισμα όπως το ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Ως θεματοφύλακες του ευρώ, εργαζόμαστε με σκοπό να διασφαλίζουμε το δικαίωμά σας να πληρώνετε με αυτό και να διατηρούμε την αξία του.

2. Δεν είναι μια γενικά αποδεκτή μορφή πληρωμής

Εάν το bitcoin ήταν νόμισμα, θα μπορούσατε λογικά να το χρησιμοποιείτε ευρέως. Στην πράξη, όμως, μπορείτε να πληρώσετε με bitcoin σε πολύ λίγα μέρη. Και σε αυτή την περίπτωση οι συναλλαγές γίνονται αργά και με μεγάλο κόστος.

3. Οι χρήστες δεν προστατεύονται

Τα bitcoin μπορούν να κλαπούν από χάκερς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχετε καμία νομική προστασία.

4. Είναι υπερβολικά ασταθές

Ένα νόμισμα αποτελεί αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης της αξίας, ούτως ώστε να είστε σίγουροι πως θα μπορείτε να αγοράσετε σήμερα, αύριο, αλλά και του χρόνου, περίπου την ίδια ποσότητα αγαθών. Το bitcoin δεν είναι σταθερό. Η αξία του έχει ανέβει στα ύψη αλλά και έχει μειωθεί κατακόρυφα σε διάστημα λίγων μόνο ημερών.

5. Εάν δεν είναι νόμισμα, τότε τι είναι;

Το bitcoin είναι ένα περιουσιακό στοιχείο κερδοσκοπικής φύσης. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ποντάρετε σε αυτό για να βγάλετε κέρδος, με κίνδυνο όμως να χάσετε τα χρήματα που θα επενδύσετε.

Είναι τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoin) το ίδιο με τα κρυπτονομίσματα;

Τα stablecoin επιδιώκουν να αποτελέσουν μια πιο σταθερή μορφή κρυπτοστοιχείων ενεργητικού από ό,τι τα bitcoin. Οι εκδότες τα συνδέουν με ένα αξιόπιστο είδος αξίας, π.χ. με εταιρικά στοιχεία ενεργητικού ή με χρυσό. Ωστόσο, η αξία ενός stablecoin δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπόσχεση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Σε αντίθεση με τα επίσημα νομίσματα, δεν στηρίζεται από κάποιον δημόσιο οργανισμό.

1. Ποιος εποπτεύει τα κρυπτοστοιχεία;

Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν οι διεθνείς εκδότες stablecoin είναι πραγματικά σε θέση να τηρήσουν την υπόσχεσή τους για «σταθερή αξία» ή αν εκδίδουν περισσότερα stablecoin από όσα μπορούν να αποπληρώσουν. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία που θα προστατεύει τους χρήστες stablecoin στην ΕΕ.

2. Θα απαγορεύσει η ΕΚΤ τo bitcoin;

Η ΕΚΤ δεν είναι αρμόδια να απαγορεύσει ή να ρυθμίσει το bitcoin ή άλλα κρυπτοστοιχεία, καθώς αυτά δεν αποτελούν νόμιμο χρήμα. Όμως, επειδή δεν εξασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή, καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί.

Πηγή: ΟΤ