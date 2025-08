Η δημιουργία του Bitcoin, τον Ιανουάριο του 2009, έχει τον δικό της καταστατικό μύθο. Σύμφωνα με αυτόν, ο Σατόσι Νακαμότο, πρόσωπο του οποίου η πραγματική ταυτότητα παραμένει άγνωστη, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο του υπερπληθωρισμού μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και την έλευση της κρίσης, συνέταξε το λογισμικό ενός ψηφιακού νομίσματος ελεύθερου από κυβερνητικές ή τραπεζικές παρεμβάσεις.

Έκτοτε πολύ μελάνι έχει χυθεί, και πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί στην προσπάθεια ταυτοποίησης του Νακαμότο.

Και ήταν ακριβώς η μυστηριώδης αυτή φύση του Νακαμότο, που ενέπνευσε την καλλιτέχνη Valentina Picozzi, να δημιουργήσει ένα εμβληματικό άγαλμα, το οποίο έχει γίνει το σύμβολο του παγκόσμιου κινήματος Bitcoin.

Το άγαλμα αναπαριστά μια απρόσωπη φιγούρα σε ένα φορητό υπολογιστή, που αλλάζει μορφή με βάση την οπτική γωνία του θεατή. Από το πλάι, είναι ξεκάθαρο, αλλά από μπροστά ή πίσω, δημιουργεί ένα εφέ «εξαφάνισης»….

«Το άγαλμα εξαφανίζεται», είχε δηλώσει η Picozzi, συμβολίζοντας το μυστήριο του Σατόσι και αφήνοντας το «Satoshi» ορατό μόνο «μέσα από τις γραμμές του κώδικα».

Το άγαλμα αυτό, το οποίο πριν από περίπου έναν χρόνο απέκτησε μία περίοπτη θέση στην ελβετική πόλη του Λουγκάνο, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το περασμένο Σάββατο. Αν και πολλοί έσπευσαν να αναπτύξουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας, προκειμένου να εξηγήσουν το γεγονός, οι ελβετικές αρχές εξιχνίασαν το μυστήριο, καθώς από ό,τι διαπιστώθηκε κάποιοι το είχαν πετάξει στη λίμνη.

Δημοτικοί εργαζόμενοι έβγαλαν το άγαλμα από το νερό, το οποίο ωστόσο ήταν διαλυμένο σε κομμάτια, γεγονός που υποδηλώνει βανδαλισμό και όχι κλοπή για χρηματικό κέρδος. Το άγαλμα ήταν συγκολλημένο στη βάση μόνο σε δύο σημεία στα πόδια του αγάλματος, τα οποία παρέμειναν στερεωμένα στη βάση.

We want to thank the Municipality of Lugano @luganomycity for helping us to recover the statue that was thrown into the lake.

🙏🏻 https://t.co/UyKhyBvt1m pic.twitter.com/qaHFWXIHRs

— Satoshigallery (@satoshigallery) August 3, 2025