To Bitcoin γιορτάζει τα γενέθλιά του – 17 χρόνια από τη Λευκή Βίβλο του Νακαμότο

Ήταν 31 Οκτωβρίου του 2008, όταν ο μυστηριώδης δημιουργός του Bitcoin, Σατόσι Νακαμότο, δημοσιοποίησε τη Λευκή Βίβλο για το Bitcoin, ως απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Το «ιδρυτικό έγγραφο» του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος έγινε 17 ετών, σηματοδοτώντας την πορεία του πρώτου αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος στον κόσμο από ένα εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό πείραμα σε ένα παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το έγγραφο, με τίτλο «Bitcoin: Ένα ηλεκτρονικό σύστημα μετρητών Peer-to-Peer», περιέγραφε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer ικανό να αποτρέψει τις διπλές δαπάνες μέσω συναίνεσης για την απόδειξη εργασίας (PoW).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ BITCOIN

Τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της λευκής βίβλου, ο Νακαμότο λάνσαρε το μεγαλύτερο αποκεντρωμένο δίκτυο στον κόσμο δημιουργώντας το πρώτο μπλοκ Bitcoin, το μπλοκ genesis, έναντι αμοιβής 50 Bitcoin.

Η εκρηκτική ανάπτυξη του Bitcoin

Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το Bitcoin έχει εξελιχθεί σε ένα περιουσιακό στοιχείο πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κατατασσόμενο ως το όγδοο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο μετά το ασήμι και την Amazon, σύμφωνα με στοιχεία της CompaniesMarketCap.

Παρά το ορόσημο, το Bitcoin αναμένεται να καταγράψει την πρώτη μηνιαία του απώλεια για τον Οκτώβριο μετά από επτά χρόνια. Το BTC έχει υποχωρήσει περισσότερο από 3,5% αυτόν τον μήνα, σπάζοντας ένα εξαετές σερί θετικών επιδόσεων “Uptober”, σύμφωνα με στοιχεία από το CoinGlass .

Ιστορικά, ο Οκτώβριος, που ονομάζεται «Uptober», ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος μήνας του Bitcoin, με μέσες αποδόσεις 19,9%. Η τελευταία φορά που το κρυπτονόμισμα kατέγραψε ζημίες για τον μήνα ήταν το 2018, όταν υποχώρησε κατά 3,8%.

Η κατάρρευση – ρεκόρ της αγοράς κρυπτονομισμάτων ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων οδήγησε την τιμή του Bitcoin να πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων μηνών των 104.000 δολαρίων στις 17 Οκτωβρίου.

Οι αναλυτές κρυπτονομισμάτων θεώρησαν τη διόρθωση ως «ελεγχόμενη απομόχλευση», η οποία ήταν απαραίτητη για την απομάκρυνση της υπερβολικής μόχλευσης από τις αγορές και την παροχή μιας πιο βιώσιμης βάσης για την επόμενη ανοδική πορεία.

Πηγή: OT.gr