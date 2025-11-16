magazin
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Woman 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Spotlight

Ο σύζυγος της Καμίλα της ζήτησε να τον παντρευτεί χρόνια μετά την τυχαία συνάντησή τους στο Golden Gate Park στο Σαν Φρανσίσκο. Είπε ναι. Αργότερα, της έθεσε μια άλλη ερώτηση: Θα έκανε ένα προγαμιαίο συμβόλαιο;

Η Καμίλα, ιδρύτρια μιας startup για την αναπαραγωγική υγεία, της «Rita Health», δεν προσβλήθηκε. «Είμαι άτομο με προφίλ εξαιρετικά υψηλού κινδύνου», λέει επί της ουσίας καθώς οι νομικές συμβάσεις αποτελούν μέρος της καθημερινής της πραγματικότητας. «Δεν υπογράφεις ένα συμβόλαιο για τις καλές στιγμές», εξηγεί, «αλλά για όταν τα πράγματα πάνε άσχημα».

Για εκείνη και τον σύζυγό της, τα μετρητά δεν είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που διακυβεύεται. Αυτός εργάζεται σε κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Και οι δύο λαμβάνουν μέρος της αποζημίωσής τους σε δικαιώματα προαίρεσης (Stock Options) μετοχών. Αλλά εκεί που τα ίδια κεφάλαια της Καμίλα είναι ένα στοίχημα για το μέλλον, το δικό του είναι ήδη ένα κερδισμένο λαχείο.

«Δεν μπορείς να μπεις σε ένα γάμο δίνοντας τα χέρια και να περιμένεις ότι αυτό θα σε προστατεύσει»

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδυάζεται με τον θάνατο και τους φόρους στη λίστα με τα πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει, και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο. Στο TikTok, οι δικηγόροι και οι άνθρωποι που επηρεάζουν την οικονομία τα θεωρούν ως βασικό οικονομικό σχεδιασμό. Για τα εξαιρετικά διάσημα ζευγάρια, όπως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλς, οι δικηγόροι αναλύουν ποιος παίρνει τι σε ένα διαζύγιο, οι λεπτομέρειες του οποίου θα γίνουν γνωστές ανά την υψήλιο.

Τι σκέφτομαι millennials και Gen Z όταν υπογράφουν προγαμιαίο

Η Monica Mazzei, πρόεδρος της ομάδας οικογενειακού δικαίου της νομικής εταιρείας Buchalter, το αποκαλεί «το φαινόμενο Καρντάσιαν»: Το δημόσιο ενδιαφέρον για τα προγαμιαία συμβόλαια τους βοήθησε στη μείωση των ταμπού. Η δικηγόρος οικογενειακού δικαίου Susan Scherman έχει μια ελαφρώς πιο σκοτεινή εξήγηση για τους millennials και την Gen Z που υπογράφουν προγαμιαίο: «Η στάση τους απέναντι στο γάμο είναι – ‘κοίτα, τα στατιστικά είναι εναντίον μας, οπότε ας πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε’».

Τα στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με το Business Insider, υποδηλώνουν ότι περισσότερα ζευγάρια προτείνουν προγαμιαίο συμβόλαιο. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, μια έρευνα του Harris Poll σε 2.000 παντρεμένους ή αρραβωνιασμένους ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσε ότι μόλις το 3% είχε υπογράψει προγαμιαίο γάμο. Το 2023, οι Harris Poll και Axios επανέλαβαν την έρευνα και ενώ το δείγμα ήταν μικρότερο, το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 20% περίπου. Τα ποσοστά ήταν ακόμη υψηλότερα μεταξύ των millennials (47%) και της Gen Z (41%).

Η άνοδος αυτή εμφανίζει μια αλλαγή στο πώς σκέφτονται οι νεότεροι – και όχι μόνο οι Αμερικανοί – για το γάμο. Μερικοί από αυτούς μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των ποσοστών διαζυγίων της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Περιμένουν περισσότερο για να πουν το «ναι», μετά παντρεύονται με καριέρες, υποθήκες και άλλα περιουσιακά στοιχεία που αξίζει να προστατευτούν: ψηφιακά ονόματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, bitcoin, κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων – γι’ αυτό, περισσότερο από ποτέ, λένε, «θέλουμε προγαμιαίο».

Ευκολότερο το προγαμιαίο παρά η κοινή φορολογική δήλωση

Βοηθά επίσης το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει κάνει πιο εύκολη τη λήψη ενός προγαμιαίου συμβολαίου από την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης. Η Καμίλα και ο σύζυγός της χρησιμοποίησαν την First, μια υπηρεσία προγαμαμίων συμβολαίων, που τους έδωσε ένα ερωτηματολόγιο και άφησε τον καθένα να φέρει έναν δικηγόρο για να εξετάσει το σχέδιο πριν υπογράψει. Τα προγαμιαία της First ξεκινούν από 599 δολάρια (515 ευρώ). Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε επιχειρηματικά κεφάλαια για να επεκταθεί.

Για την Καμόλα, το να κάνει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο ήταν μια φυσική επιλογή. Έχοντας ιδρύσει εταιρεία τεχνολογίας, έχει συνηθίσει να υπογράφει συμβόλαια στο διαδίκτυο. Είναι επίσης μέρος μιας γενιάς που περιμένει τα πάντα κατά παραγγελία. «Αγοράσαμε ένα Tesla σε έναν ιστότοπο», σκέφτηκε. Γιατί όχι ένα προγαμιαίο;

Ιστορικά, τα προγαμιαία συμβόλαια ήταν η συνήθεια των υπερπλουσίων, που ωθούνταν από τους γονείς να προστατεύσουν το οικογενειακό χρήμα. Ένας δικηγόρος περιέγραψε έναν φωτογράφο-πελάτη που άφηνε στους γονείς του τη διαπραγμάτευση κάθε όρου στα προγαμιαία συμβόλαια, επειδή διαφαινόταν μια κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η Λόις Λίμπερμαν, συνεργάτης στο φημισμένη νομική εταιρεία οικογενειακού δικαίου της Blank Rome, έχει ένα όνομα για αυτήν την κατηγορία ανθρώπων: «η λέσχη του τυχερού… σπέρματος».

Αυτός ο κόσμος δεν έχει εξαφανιστεί. Τα παιδιά των boomers και των μεγαλύτερων γενεών παρακολουθούν μια μεταφορά πλούτου ρεκόρ — περίπου 100 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2048. Αλλά η ταχύτερη ανάπτυξη είναι μεταξύ των αυτοδημιούργητων ζευγαριών, λένε οι δικηγόροι στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Χτίζουν την περιουσία τους πιο γρήγορα από ό,τι οι γονείς τους, καθώς τα στεγαστικά και οι μετοχές αυξάνονται και αυξάνουν την καθαρή τους αξία.

Γιατί ζητούν προγαμιαίο συμβόλαιο περισσότερες γυναίκες;

Τα προγαμιαία συμβόλαια δεν καταγράφονται σε κανένα κεντρικό μητρώο, επομένως υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για το ποιος τα χρησιμοποιεί ή γιατί, είπε η Ελίζαμπεθ Κάρτερ, καθηγήτρια στο Νομικό Τμήμα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα και δικηγόρος. Η έρευνά της δείχνει ότι η άνοδος δεν σχετίζεται μόνο με την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και με το ποιος τα κερδίζει.

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από ποτέ να είναι οι τροφοδότες του νοικοκυριού. Περισσότερα ιδιόκτητα σπίτια, κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημίου και διοίκηση επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το νομικό έγγραφο που κάποτε θωράκιζε τον πλούτο των δυναστιών προστατεύει τώρα τα διπλά εισοδήματα, γι’ αυτό, τις περισσότερες φορές, είναι η γυναίκα που το ζητά.

Η διευθύντρια μέσων κοινωνικής δικτύωσης Kate Winick βρήκε τον έρωτά της στα 34 της. Προτού βρει τον σύζυγό της, είχε ξοδέψει μια δεκαετία αυξάνοντας τις οικονομίες της δουλεύοντας στα μέσα ενημέρωσης και μετά σε μία μεγάλη εταιρεία.

«Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα», εξηγεί. Η ίδια και ο σύζυγός της χρησιμοποίησαν έναν διαμεσολαβητή για να διευθετήσουν τους όρους του γάμου τους, πριν προσλάβουν χωριστούς δικηγόρους. «Νομίζω ότι και οι δύο νιώθαμε πως ο στόχος ήταν να φύγουμε ολόκληροι, όχι να φύγουμε με πλεονέκτημα ή κέρδος», τονίζει η Winick, τώρα παντρεμένη τρία χρόνια.

«Δεν μπορείς να μπεις σε ένα γάμο με μια… χειραψία»

Νωρίτερα φέτος, η Rachel-Jean Firchau, 32 ετών, η οποία μετακόμισε πρόσφατα στην Αυστραλία, έθεσε την ιδέα ενός προγαμιαίου συμβολαίου στον τότε αρραβωνιαστικό της. Ήταν εκείνη που έφερνε το μεγαλύτερο εισόδημα στο σπίτι για πέντε χρόνια, εργαζόταν σε πωλήσεις διαφημιστικών πρακτορείων και τελικά αποφάσισαν ότι θα παραιτηθεί για να δημιουργήσει το δικό της μπλογκ για ταξίδια και ένα τρόπο ζωής πλήρους απασχόλησης, στοιχηματίζοντας ότι ένα brandname με περισσότερους από 20.000 ακόλουθους στο Instagram θα μπορούσε να γίνει μια ονειρεμένη δουλειά.

Το ζευγάρι άφησε τη γραφειοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή – δεν ήταν τόσο χαριτωμένο, άλλωστε, όσο η επιλογή μπομπονιέρων και η αλλαγή ρούχων για τη δεξίωση. Χρησιμοποίησαν την First, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια σε ένα σπιτικό δείπνο και υπογράφοντας αργότερα από το διαμέρισμά τους με έναν συμβολαιογράφο σε βίντεο.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο λέει ότι η Firchau κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία της επωνυμίας της και τη διατηρεί αν χωρίσουν. «Δεν μπορείς να μπεις σε ένα γάμο δίνοντας τα χέρια», λέει χαρακτηριστικά, «και να περιμένεις ότι αυτό θα σε προστατεύσει».

Δεν είναι μόνο ο έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θέλουν να προστατέψουν τα νεότερα ζευγάρια. Οι ρήτρες καλύπτουν πλέον τα κατοικίδια και μερικές φορές το TikTok του… ζώου τους, εάν υπάρχουν πραγματικά έσοδα που συνδέονται με αυτό. Η Libby Leffler, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της First, λέει ότι τα έχει δει όλα: αθλητικά παπούτσια, τσάντες, κονσόλες παιχνιδιών, πατέντες και τέχνη κρυπτογράφησης.

Έμβρυα στα προγαμιαία, αλλά τα δικαστήρια αποφασίζουν για τα παιδιά

Πολλές εταιρείες προγαμιαίων συμβολαίων περιλαμβάνουν και έμβρυα στο τυπικό ερωτηματολόγιο περιουσιακών στοιχείων, εξηγώντας ότι τα έμβρυα πριν από το γάμο εμφανίζονται «περισσότερο από όσο θα νόμιζες». Ένα πράγμα που δεν μπορεί να διευθετήσει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο είναι η επιμέλεια ή η υποστήριξη του παιδιού. Τα δικαστήρια αποφασίζουν για αυτά αργότερα, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Μόλις ταξινομηθούν τα περιουσιακά στοιχεία, τα ζευγάρια αρχίζουν να γράφουν κανόνες. Το πιο καυτό παράδειγμα είναι η ρήτρα απιστίας, η οποία ορίζει την εξαπάτηση και, φυσικά, την χρηματική ποινή.

Το HelloPrenup, μια πλατφόρμα τεσσάρων ετών που παράγει δεκάδες χιλιάδες συμφωνίες ετησίως, λέει ότι περίπου το ένα τρίτο των προγαμιαίων συμβολαίων που δημιουργούνται στην πλατφόρμα της έχουν ρήτρα απιστίας. Η μέση ποινή είναι περίπου 165.000 δολάρια.

Ρήτρα απιστίας και χρηματική ποινή

Οι δικηγόροι, ωστόσο, δεν εντυπωσιάζονται. Η απιστία είναι γνωστό πως είναι δύσκολο να αποδειχθεί στο δικαστήριο, δημιουργώντας μια «μίνι δίκη μέσα σε μια δίκη», λέει ο Lidio Duval, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου στην Aronson Mayefsky & Sloan στη Νέα Υόρκη. Το να εκτελεστεί μια ρήτρα απιστίας είναι ένα συνονθύλευμα πολλών παραγόντων και συχνά τα δικαστήρια δεν τις επιβάλουν.

Όπου επιτρέπονται, η γλώσσα πρέπει να είναι «χειρουργική», ειδικά για ανοιχτές – πολυσυντροφικές σχέσεις. Η ιδρύτρια του HelloPrenup, Τζούλια Ρότζερς, έχει δει ρήτρες που θυμίζουν περισσότερο βιογραφικό… εφαρμογής γνωριμιών παρά νομικό συμβόλαιο: «το σεξ με τρίτο μέρος είναι εντάξει, εφόσον ο σύζυγος βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο».

Είναι ένα διαφορετικό σκηνικό από σχεδόν μια δεκαετία πριν, όταν ο τότε αρραβωνιαστικός μου έδειχνε άναυδος με την πρότασή μου να προσλάβουμε έναν δικηγόρο για να συντάξει ένα προγαμιαίο γάμο, τονίζει η διευθύντρια μέσων κοινωνικής δικτύωσης Kate Winick. Είχε κληρονομήσει ένα καλό ποσό από τη γιαγιά του και ήθελα να τον απαλλάξω από την ενοχή επειδή μου ζήτησε να υπογράψω ένα προγαμιαίο συμβόλαιο. Επιπλέον, αν θα χωρίζαμε ποτέ, δεν χρειαζόμουν τα χρήματα. Είχαμε και οι δύο εξαψήφιους αριθμούς και δεν είχαμε χρέη.

Όταν τον ρώτησα, το πρόσωπό του χλώμιασε σαν να είχα ρίξει τα χαρτιά του διαζυγίου στο τραπέζι. «Δεν υπολογίζω να χρειαστούμε ένα», είπε, «εν μέρει δηλώνοντάς το, εν μέρει ρωτώντας με…». Το στήθος μου σφίχτηκε. «Ούτε εγώ», είπα πριν αλλάξω θέμα.

«Φραγμός ενάντια στις χειρότερες παρορμήσεις μας»

Ο σύζυγός μου άκουσε το προγαμιαίο συμβόλαιο και φαντάσθηκε μία συνάντηση σε ένα δικηγορικό γραφείο με μια κρύα ρεσεψιονίστ και ένα μπολ με ζαχαρωτά στο τραπέζι συνεδριάσεων. Η νέα έκδοση, όμωςμ φαίνεται διαφορετική – ένας καναπές, δύο φορητοί υπολογιστές ανοιχτοί και μια λίστα με προτροπές που ωθούν τα ζευγάρια στις δύσκολες ερωτήσεις, ενώ ακόμα αγαπιούνται.

Αυτό είναι το πνεύμα που έφεραν εκείνοι στο προγαμιαίο τους συμβόλαιο. Η Winick, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «ευλόγως ζωηρή», γνωρίζει την εκδοχή του εαυτού της όταν είναι πιεσμένη, κουρασμένη ή, «Θεός φυλάξοι, πεινασμένη». Επέλεξαν ένα προγαμιαίο, έτσι ώστε ο καλύτερος εαυτός τους να μπορεί να θέσει κανόνες για τις χειρότερες μέρες τους. «Θα προστατέψουμε ο ένας τον άλλον ακόμη και από την πιθανότητα να κάνουμε πράγματα από θυμό ή πόνο», επισημαίνει.

Με αυτό τον τρόπο, ένα προγαμιαίο συμβόλαιο δεν είναι ένας φράκτης ενάντια στην αγάπη, αλλά ένας φραγμός ενάντια στις χειρότερες παρορμήσεις μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η διαμάχη για τον ορισμό του «φύλου» απειλεί να βαλτώσει τις συνομιλίες στη σύνοδο Cop30 για το κλίμα
«Παράθυρο» ευκαιρίας 14.11.25

Πώς η διαμάχη για τον ορισμό του «φύλου» απειλεί να βαλτώσει τις συνομιλίες στη σύνοδο Cop30 για το κλίμα

Οι υποστηρικτές λένε ότι η πίεση των συντηρητικών κρατών να ορίσουν το φύλο ως «βιολογικό» στην κρίσιμη σύνοδο Cop30 θα υποχωρούσε στη γλώσσα περασμένων δεκαετιών εντός του ΟΗΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ
UN Spotlight 12.11.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ

Η κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών. Νέα έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι κάθε 1°C ανόδου συνδέεται με έκρηξη ενδοοικογενειακής κακοποίησης και γυναικοκτονιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
«Έτσι λειτουργώ» 10.11.25

Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»

«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»
Interviews 09.11.25

Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»

Η Cat Cora (Κατ Κόρα) θα μπορούσε να ήταν μια ακόμη celebrity chef. Επέλεξε να είναι πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η ιστορία της όπως την αφηγήθηκε αποκλειστικά στο in

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη
«Είναι δύσκολο» 05.11.25

«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

«Είναι δύσκολο να είσαι νέα μαμά. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς ‘πρέπει’ να μεγαλώνεις το παιδί σου», είπε η Ρις Γουίδερσπουν σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Κύπρος: Τα πρώτα φανάρια με γυναικείες φιγούρες στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη
Λευκωσία 30.10.25

«Γρηγορία» και «Σταματίνα» για πρώτη φορά σε φανάρια στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Οι γυναικείες φιγούρες που εμφανίστηκαν σε φανάρια στη Λευκωσία, σηματοδοτούν «Μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα», λέει ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
Μπάσκετ 16.11.25

Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)

Οι διαιτητές του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… πήρε πάνω του.

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο