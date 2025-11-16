newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Οι δεκάδες ύποπτοι κτηνοτρόφοι για ζωοκλοπή από τα Βορίζια απαιτούσαν από τους αστυνομικούς που προχωρούσαν στην αναγνώριση των κλεμμένων προβάτων – στις κορυφές του Ψηλορείτη – να κατεβάσουν τα κατασχεμένα ζώα από τα οχήματα προφασιζόμενοι ότι ήταν παράνομη διαδικασία, φέροντες ξύλινες ποιμενικές ράβδους-μαγκούρες και απειλώντας σαφώς με πράξεις βίας σε περίπτωση που δεν εισακούγονταν. Μάλιστα ένας κατηγορούμενος (σ.σ. αυτός μάλιστα που έχασε τη ζωή του στην πρόσφατη συμπλοκή στο ίδιο χωριό) ανέφερε ρητά στους αστυνομικούς «τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν».

Οι επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης προσπάθησαν να εξηγήσουν στους πιο ψύχραιμους ότι γίνεται μία νόμιμη διαδικασία αστυνομικού ελέγχου και υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν προϊόντα ζωοκλοπής. Ωστόσο ήταν φανερό ότι οι άνδρες είχαν προσυνεννοηθεί ώστε να παρεμποδίσουν την κατάσχεση των ζώων. Τα λεπτά περνούσαν και η κατάσταση δεν εκτονωνόταν, αλλά αντιθέτως οι προσπάθειες των ανδρών να αρπάξουν και να κατεβάσουν από τα έμφορτα αυτοκίνητα τα κατασχεμένα ζώα πλήθαιναν απωθώντας διαρκώς και τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι σε τέτοιο υψόμετρο στον Ψηλορείτη ήταν ανέφικτη οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία για κλήσεις για ενισχύσεις, οπότε οι επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων συνεκτιμώντας τον κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και των πολιτών που είχαν μεταβεί για να αναγνωρίσουν τα κλεμμένα ζώα τους όπως και την παρουσία υπερηλίκων αλλά και μικρών παιδιών από την πλευρά των επιτιθεμένων απεχώρησαν. Αφήνοντας στο σημείο τα κατασχεθέντα πρόβατα αλλά και ένα κουδούνι (!) προβάτου (σ.σ. που ήταν τεκμήριο της ζωοκλοπής)».

Απόσπασμα από έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. που συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, τον Σεπτέμβριο του 2025, εις βάρος περίπου 20 ατόμων για εκτεταμένες ζωοκλοπές στην Κρήτη. Οι τέσσερις από αυτούς προφυλακίσθηκαν, ανάμεσά τους μέλη οικογενείας που πρωταγωνίστησαν στην πρόσφατη βεντέτα στα Βορίζια.

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν τις άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τις περίπου 50 υποθέσεις ζωοκλοπών που καταγράφονται ετησίως στο νησί (κυρίως σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι) επί συνόλου 214 σε όλη τη χώρα και οι οποίες θεωρούνται άμεσα σχετιζόμενες με την εγκληματικότητα στο νησί, καθώς πολλοί ορεσίβιοι Κρητικοί από τα 10 «άβατα», όπως έχουμε γράψει (κυρίως στις περιοχές του Μυλοποτάμου, στα χωριά του Νότιου Ψηλορείτη όπως τα Βορίζια κ.λπ.) προχωρούν σε μαζικές κλοπές κοπαδιών (κυρίως βραδινές ώρες με φεγγαρόφωτο) και δεν διστάζουν όταν διασταυρωθούν με αστυνομικούς να τους απειλούν κραδαίνοντας τις μαγκούρες ή μερικές φορές προτάσσοντας ακόμα και τα όπλα τους.

Οι ίδιοι στη συνέχεια, λόγω του οπλισμού που διαθέτουν αλλά και της εμπειρίας που αποκτούν σε παράνομες ενέργειες, εμπλέκονται και σε χασισοφυτείες, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, εκδικητικές επιθέσεις κ.λπ., αν και οι ζωοκλοπές αποτελούν πάντα τη βασική αιτία σε πολλές από τις αιματηρές βεντέτες του νησιού.

Πώς επιχειρούν

Εκατοντάδες αστυνομικοί, που υπηρετούν κυρίως στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) και στις υπηρεσίες ασφαλείας ψάχνουν – ειδοποιημένοι άμεσα από τα θύματα των κλοπών – κυρίως στους κακοτράχαλους δρόμους του Ψηλορείτη κλεμμένα κοπάδια που οδηγούνται από τη μία περιοχή της Κρήτης στην άλλη. Αναζητούν ακόμα, σε δεύτερη φάση – εάν αργήσει η καταγγελία των θυμάτων – κάμερες που να δείχνουν τα περάσματα των… χαμένων προβάτων ή των αγροτικών αυτοκινήτων που τα συνοδεύουν, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν σε άρσεις απορρήτου επικοινωνιών για τους ζωοκλέφτες, ώστε να γίνει αντιληπτή η πορεία τους με τα κλεμμένα ζώα ή οι συναλλαγές τους.

Τα ίδια επιχειρησιακά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν κουδούνια ή σημάδια στα αφτιά των αιγοπροβάτων για να ταυτοποιούν τα κλεμμένα και δεκάδες από αυτούς μετατρέπονται ακόμα και σε… βοσκούς για να μεταφέρουν τα εκατοντάδες κλεμμένα αμνοερίφια από τις βουνοκορφές του Ψηλορείτη στα πεδινά, καθώς είναι αδύνατον να φθάσουν μέχρι εκεί τα ειδικά οχήματα με τις καρότσες που έχει η ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς για ώρες να φροντίζουν να δημιουργούν κλοιό γύρω από τα πρόβατα που… ροβολάνε!

Όπου εντοπίζονται κλεμμένα ζώα οι αστυνομικοί αναγκάζονται να καλούν αρχικά τους κτηνοτρόφους-ιδιοκτήτες των μαντριών για να συμμετάσχουν, όπως προβλέπεται, στη διαδικασία της κατάσχεσης. Ξαφνικά όμως βρίσκονται μπροστά σε ένα μαινόμενο πλήθος ολόκληρων οικογενειών, με την παρουσία μάλιστα παιδιών ώστε να μην επιχειρείται – όπως λένε οι αστυνομικοί – η πρόταξη ή η χρήση όπλων από αυτούς. Φεύγουν έτσι άπρακτοι, με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα επικοινωνίας με οποιονδήποτε.

Σημειώνεται ότι στην προαναφερόμενη περίπτωση της αστυνομικής επιχείρησης στα ορεινά του Ρεθύμνου, η ΕΛ.ΑΣ. επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα με πολλαπλάσια δύναμη και προχώρησε στις κατασχέσεις των κλεμμένων προβάτων. Όμως ο υπεύθυνος της έρευνας, αρχηγός των ΤΑΕ Ρεθύμνου Μανούσος Γιανναδάκης, φαίνεται να δέχθηκε απειλές από κτηνοτρόφους που πρωτοστάτησαν στα επεισόδια και προφυλακίσθηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, απειλητικά μηνύματα εναντίον ενστόλων υπάρχουν και τις τελευταίες ημέρες παρότι υπήρξε τα αιματοκύλισμα στα Βορίζια…

Πώς κλέβουν

Σύμφωνα με καταγραφές της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και σχετικές αναφορές αναλυτών της ζωοκλοπής, οι ζωοκλέφτες τις περισσότερες φορές διακινούν τα κλοπιμαία με τα πόδια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι ορεινή και δύσβατη, αλλά και γιατί η διαφυγή τους, σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτοί, είναι πιο εύκολη. Όταν όμως η περιοχή δεν είναι δύσβατη η ζωοκλοπή γίνεται και με αυτοκίνητα αγροτικά, κτηνοτροφικά, κλούβες κ.λπ.

Με αυτοκίνητα γίνεται επίσης και η ζωοκλοπή των αρνιών γάλακτος, γιατί αυτά δεν είναι εύκολο να οδηγηθούν με τα πόδια στον τόπο του προορισμού τους, επειδή διασκορπίζονται εύκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ποσοστό δήλωσης ζωοκλοπών στην ΕΛ.ΑΣ., λόγω ακριβώς του μεγάλου βαθμού εξιχνίασης αυτών των υποθέσεων. Μέχρι προ μερικών ετών τα θύματα των ζωοκλεφτών απευθύνονταν σε «μεσίτες» (σαν… σασμοί ζωοκλοπών) που μεσολαβούσαν ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες και να έλθουν σε επαφή με τους δράστες, προκειμένου να τους επιστραφούν τα πρόβατα είτε λόγω… καλής θέλησης, είτε με αμοιβή ως λύτρα για την «απαγωγή» των κοπαδιών.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
