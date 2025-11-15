Ο Πέδρι και η μεταγραφή των ονείρων του για την Μπαρτσελόνα

Ο Πέδρι δεν είχε πρόβλημα να απαντήσει στο ερώτημα ποιόν θα ήθελε για συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα. «Ο Τζαμάλ Μουσιάλα από την Μπάγερν Μονάχου μου φαίνεται απίστευτος. Με εντυπωσιάζει και είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης», απάντησε ο 22χρονος Ισπανός, στο κανάλι YouTube xBuyer, και επαίνεσε τον διεθνή Γερμανό που έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο σημαντικές δημιουργικές προσωπικότητες της Μπάγερν.

Πάντως, φαντάζει αδύνατο η Μπαρτσελόνα να αγοράσει τον διεθνή Γερμανό. Αφενός, ο Μουσιάλα έχει υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης αφετέρου η Μπάγερν δεν θα σκεφτόταν να τον πουλήσει σύντομα.

Ο Μουσιάλα έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το 2030, με ρήτρα αποδέσμευσης 175 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μειώνεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ μόνο τον τελευταίο χρόνο. Με μια τόσο μακροχρόνια συμφωνία σε ισχύ, οποιαδήποτε μεταγραφή είναι πολύ πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες της Μπαρτσελόνα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ισπανική ομάδα υπόκειται και σε κανόνες του financial fair play και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δαπανήσει τόσα χρήματα για έναν παίκτη. Παρόλο που ο Μουσιάλα δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του τη σεζόν 2025-26 μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό του, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, θεωρείται κι αυτός ότι είναι ένα από τα καλύτερα νεαρά ταλέντα στον κόσμο.

Μουσιάλα και Πέδρι είναι συνομήλικοι. Επίσης, έχουν αναδειχθεί μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο σχεδόν ταυτόχρονα, στον ίδιο διαγωνισμό. Μάλιστα, όταν ο Πέδρι κέρδισε το Kopa Trophy το 2021, ο Γερμανός τερμάτισε τρίτος στην ίδια ψηφοφορία.

Πάντως, η Μπάγερν είναι αυτή που ήθελε τον Πέδρι, συγκεκριμένα το 2020, λίγο μετά την περίφημη ήττα της Μπαρτσελόνα με 8-2 στο Champions League, όπως αποκάλυψε ο πρώην αθλητικός διευθυντής της ισπανικής ομάδας, Ραμόν Πλάνες,. Ο Πέδρι επιβεβαίωσε το παραπάνω, αλλά πρόσθεσε ότι δεν ήταν ουσιαστικό ενδιαφέρον. Επίσης, δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι η Μπάγερν ενδιαφερόταν για μένα. Αλλά έχω μια άνευ όρων αγάπη για την Μπάρτσα. Πάντα ήθελα να παίξω εδώ. Γι’ αυτό ήταν πολύ δύσκολο να φανταστώ να πάω σε άλλη ομάδα».

Το Kopa Trophy είναι βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο νέο ταλέντο (U21) στον κόσμο. Διοργανώνεται από το France Football (όπως και η Χρυσή Μπάλα) και η ψηφοφορία γίνεται από πρώην νικητές της Χρυσής Μπάλας.