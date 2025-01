Μπαρτσελόνα: «Έδεσε» τον Πέδρι μέχρι το 2030 (pic+vid)

Η Μπαρτσελόνα φτάνει στην υλοποίηση του πλάνου της, το οποίο ήταν να ανανεώσει όλους τους παίκτες, που έβλεπαν το συμβόλαιο τους να λήγει. Έπειτα από την επέκταση του Ινίγκο Μαρτίνεθ, σειρά είχε ο Πέδρι.

Ο Ισπανός υπέγραψε ως τον Ιούνιο του 2030 και έτσι έγινε ο τρίτος παίκτης, σε διάστημα μιας εβδομάδας, που συνεχίζει τη συνεργασία του με τους «μπλαουγκράνα».

Η αμοιβή του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, όμως φαίνεται ότι θα αυξηθεί από την προηγούμενη του, η οποία υπολογιζόταν κοντά στα 38 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα. Ο 22χρονος δείχνει με αυτόν τον τρόπο, τον δρόμο στον Γκάβι, ο οποίος αυτές τις μέρες υπογράφει, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

🚨🔵🔴 Official, confirmed. Pedri has signed new deal at Barcelona until June 2030.

Next ones: Pedri, Inigo Martinez, Lamine Yamal. pic.twitter.com/U2uJ79Zawm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025