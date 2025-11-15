newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Νοεμβρίου 2025 | 12:35

Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Λήγει τυπικά σήμερα η προθεσμία για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες έτους 2025 (χρήση 2024), αν και λόγω Σαββάτου το οριζόμενο διάστημα παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υπόχρεοι έχουν τελευταία ευκαιρία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μέχρι τη Δευτέρα 17/11.

Η μη υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή της στις 28 Μαΐου 2025, όταν η τελευταία ημέρα μιας προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο 5026/2023 συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Φέτος, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες ορίστηκε στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο. Έτσι, βάσει της παραπάνω απόφασης, η προθεσμία μετατίθεται  χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση. Ωστόσο, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη, για τις εν λόγω δηλώσεις  δεν θα δοθεί παράταση.

Όπως είχε ανακοινώσει στην Ολομέλεια ο προεδρεύων της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, Θανάσης Μπούρας, η παράταση αφορούσε όλους τους υπόχρεους που πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους μέσω της πλατφόρμας e-pothen. «Είναι η τελευταία προθεσμία», τόνισε διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου έχει ολοκληρωθεί ύστερα από διετή προετοιμασία.

Σύμφωνα με αυτό, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται να απευθύνονται σε τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων, αλλά απλώς να εισέρχονται στο σύστημα και να ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία προτού τα οριστικοποιήσουν.

Ο κ. Μπούρας υπενθύμισε ότι η μη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023. «Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Οι περισσότεροι περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή όμως είναι η τελική προθεσμία», υπογράμμισε.

Γιατί δόθηκε η πρώτη παράταση

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η παράταση αποφασίστηκε για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος από ταυτόχρονες υποβολές και να δοθεί επαρκής χρόνος στους υπόχρεους για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά λειτουργίας του νέου e-pothen, το οποίο είναι πλέον διασυνδεδεμένο με δεκάδες δημόσιους φορείς και οργανισμούς, επιτρέποντας τον αυτόματο έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων. Η επέκταση του συστήματος, ωστόσο, απαιτεί προσαρμογή και εξοικείωση από τους χρήστες, γεγονός που έκανε την παράταση αναγκαία.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή που έχει γίνει στην όλη διαδικασία είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο. Ακόμα και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμα και αν προκύψει από άγνοια.

Πόθεν Έσχες: Τα βήματα

1. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία π.χ. από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά και λοιπά.

5. Δώστε προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα. Ελέγξτε τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.

Μη ξεχνάτε ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος ως πρόσωπο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε έναν ρόλο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
Νηπιαγωγεία: Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές – Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες
Σοβαρή καταγγελία 15.11.25

Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες στα νηπιαγωγεία - Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές

Για πλήρη υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευση κάνει λόγο η ΔΟΕ που συγκέντρωσε στοιχεία για τις κτιριακές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας στα νηπιαγωγεία της χώρας

Σύνταξη
UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παιανία: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα
Το πρωί του Σαββάτου 15.11.25

Θανατηφόρο τροχαίο στην Παιανία - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Παιανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα
«Ξεσηκωμός» 15.11.25

ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Κυπριακό 15.11.25

ΥΠΕΞ για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο