Λήγει τυπικά σήμερα η προθεσμία για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες έτους 2025 (χρήση 2024), αν και λόγω Σαββάτου το οριζόμενο διάστημα παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υπόχρεοι έχουν τελευταία ευκαιρία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μέχρι τη Δευτέρα 17/11.

Η μη υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή της στις 28 Μαΐου 2025, όταν η τελευταία ημέρα μιας προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο 5026/2023 συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Φέτος, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες ορίστηκε στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο. Έτσι, βάσει της παραπάνω απόφασης, η προθεσμία μετατίθεται χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση. Ωστόσο, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη, για τις εν λόγω δηλώσεις δεν θα δοθεί παράταση.

Όπως είχε ανακοινώσει στην Ολομέλεια ο προεδρεύων της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, Θανάσης Μπούρας, η παράταση αφορούσε όλους τους υπόχρεους που πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους μέσω της πλατφόρμας e-pothen. «Είναι η τελευταία προθεσμία», τόνισε διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου έχει ολοκληρωθεί ύστερα από διετή προετοιμασία.

Σύμφωνα με αυτό, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται να απευθύνονται σε τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων, αλλά απλώς να εισέρχονται στο σύστημα και να ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία προτού τα οριστικοποιήσουν.

Ο κ. Μπούρας υπενθύμισε ότι η μη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023. «Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Οι περισσότεροι περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή όμως είναι η τελική προθεσμία», υπογράμμισε.

Γιατί δόθηκε η πρώτη παράταση

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η παράταση αποφασίστηκε για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος από ταυτόχρονες υποβολές και να δοθεί επαρκής χρόνος στους υπόχρεους για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά λειτουργίας του νέου e-pothen, το οποίο είναι πλέον διασυνδεδεμένο με δεκάδες δημόσιους φορείς και οργανισμούς, επιτρέποντας τον αυτόματο έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων. Η επέκταση του συστήματος, ωστόσο, απαιτεί προσαρμογή και εξοικείωση από τους χρήστες, γεγονός που έκανε την παράταση αναγκαία.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή που έχει γίνει στην όλη διαδικασία είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο. Ακόμα και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμα και αν προκύψει από άγνοια.

Πόθεν Έσχες: Τα βήματα

1. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία π.χ. από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά και λοιπά.

5. Δώστε προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα. Ελέγξτε τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.

Μη ξεχνάτε ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος ως πρόσωπο.