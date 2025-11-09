newspaper
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Πόθεν ‘Εσχες: Έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή του
Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:45

Πόθεν ‘Εσχες: Έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή του

Η παράταση για το Πόθεν Έσχες αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen

Η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, κατόπιν τροπολογίας που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου.

Διετής προετοιμασία

«Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 09.11.25

6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Υπερταμείο» και κυβέρνηση καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την επόμενη ημέρα, που βρίσκει ήδη 46 καταστήματα κλειστά, ενώ άλλα 158 περιμένουν τη σειρά τους για λουκέτο

Κώστας Ντελέζος
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
