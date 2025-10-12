newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Πόθεν Έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του – Οι κρίσιμοι κωδικοί
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Πόθεν Έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του – Οι κρίσιμοι κωδικοί

Οι αλλαγές στο Πόθεν Έσχες για όλους τους υπόχρεους – Διευκολύνσεις και παγίδες

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία για τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

Τα βήματα

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

inWellness
inTown
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου
Αναλυτικά στοιχεία 12.10.25

Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου - Τα κριτήρια Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου,

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα – Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία
Άδειο το πορτοφόλι 12.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη - Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία

Το «κενό» στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων - Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ πρέπει παράλληλα να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
