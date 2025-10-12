Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία για τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

Τα βήματα

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.