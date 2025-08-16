Πόθεν Έσχες: Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων

Με νέες διευκολύνσεις αλλά και παγίδες ξεκίνησε η η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η λίστα των υπόχρεων έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει πλήθος κατηγοριών από το δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα.

Το πόθεν έσχες

Η βασική αλλαγή είναι ότι από φέτος υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης άντλησης των στοιχείων από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εξαιρούνται τα αντίστοιχα του εξωτερικού) για καταθέσεις και δάνεια, ενώ αν παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στη διασύνδεση με τις τράπεζες όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι αυτά θα επιλυθούν.

Αν και ακόμα υπάρχουν προβλήματα στη «διασύνδεση» των τραπεζών με το νέο σύστημα για την άντληση των στοιχείων που πρόκειται να αποκατασταθούν με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο οι υπόχρεοι, αφού εισέλθουν με τους κωδικούς Τaxis στην εφαρμογή μπορούν να λάβουν τα στοιχεία από τη λίστα των διασυνδεδεμένων οργανισμών και ιδρυμάτων. Όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας «Πόθεν Έσχες», «οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα διασυνδέονται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πόθεν Έσχες σταδιακά».

Ο κύκλος των υπόχρεων έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια

Οι σύζυγοι και τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης θεωρούνται άμεσα υπόχρεοι. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος πρέπει να κάνουν δική τους, ξεχωριστή δήλωση, ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεοι λόγω επαγγελματικής ιδιότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Απαιτούν διπλό τσεκάρισμα καθώς καθετί που δηλώνεται πρέπει να συνοδεύεται από τον προσδιορισμό της προέλευσης των χρημάτων: Μισθός, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δάνειο, κληρονομιά, δωρεά.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Στη λίστα των υπόχρεων προσώπων περιλαμβάνονται:

– Πολιτικά Πρόσωπα ( Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων).

– Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

– Δικαστές και Εισαγγελείς όλων των βαθμίδων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις γραμματείες αυτών των οργάνων.

– Δημόσιοι Υπάλληλοι με θέση ευθύνης (Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή έχουν αρμοδιότητες ελέγχου).

– Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις (Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και λοιπών υπηρεσιών, που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης).

– Υπηρεσίες Ελέγχου Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και όσων ασκούν ελεγκτικό έργο σε δημόσιους φορείς.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα ακίνητα και τα οχήματα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις

– Διοικητές, Υποδιοικητές και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τραπεζών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη σε κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα).

– Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ιδιοκτήτες και διαχειριστές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εκδότες και διευθυντές εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα (όπως δικαστικό, οικονομικό, πολιτικό ρεπορτάζ).

– Λοιποί φορείς Αθλητικοί παράγοντες (π.χ. πρόεδροι αθλητικών ομοσπονδιών), μέλη επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, καθώς και οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα με τα οποία οι παραπάνω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στη λίστα των υπόχρεων επεκτείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Τα βήματα

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.