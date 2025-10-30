«Τελευταία προθεσμία» για δήλωση Πόθεν Έσχες στις 15 Νοεμβρίου

newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Οκτωβρίου 2025 | 07:08

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο Θανάσης Μπούρας

Spotlight

Παρατείνεται, μέχρι την 15η Νοεμβρίου, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, με διάταξη τροπολογίας που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου.

«Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή»

«Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ύδατα 30.10.25

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Οικονομία 30.10.25

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Γολγοθάς για τους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, λόγω γραφειοκρατίας μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης πληρωμής

Ηλίας Γεωργάκης
Έρευνα οικονομολόγων 30.10.25

Την τελευταία δεκαπενταετία η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε σχεδόν κατά -26%. Όμως στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων, η παραγωγικότητα κατέρρευσε, με μείωση -41%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Επιδόματα 29.10.25

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οικονομία 29.10.25

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
ΤτΕ 29.10.25

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Μπάσκετ 30.10.25

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Euroleague 30.10.25

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Αναστάτωση 30.10.25

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Ύδατα 30.10.25

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Η κατανομή 30.10.25

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
