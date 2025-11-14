Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!
- Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 44 που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές
- Η γρίπη των πτηνών αποδεκατίζει τους θαλάσσιους ελέφαντες της Ανταρκτικής
- Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
- Πότε εμφανίστηκαν οι πρώτες ράτσες σκύλου; Μελέτη πηγαίνει πίσω μέχρι την Εποχή του Λίθου
Η Βαλένθια ηττήθηκε από την Παρί με 90-86 για την 11η αγωνιστική της Euroleague και μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμετώπισε ένα μάλλον πρωτόγνωρο φαινόμενο.
Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Βαλένθια πήγε να μιλήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο βρήκε μία… άδεια αίθουσα, με όλους τους δημοσιογράφους να έχουν αποχωρήσει.
Ο Ισπανός είδε την αίθουσα και ρώτησε τον υπεύθυνο τύπου «Έτσι θα είναι;». Ο υπεύθυνος επιβεβαίωσε ότι δεν θα αλλάξει κάτι, οπότε ο Μαρτίνεθ απλά είπε «Το σκορ είναι 90-86» και αποχώρησε από την αίθουσα άμεσα.
Δείτε τι συνέβη…
😱Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.
No ha durado NI 5 SEGUNDOS😅
Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY
— Medina (@jorgemedina_2C) November 13, 2025
- Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
- LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
- Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
- H αγκαλιά του Φαρίντ με τον Ρούντι – Το παρελθόν τους στο NBA (vid)
- Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος θα μιλήσει την Κυριακή
- Στον «αέρα» το νέο site της ΕΠΟ: «Ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις