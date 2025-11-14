Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Η Βαλένθια ηττήθηκε από την Παρί με 90-86 για την 11η αγωνιστική της Euroleague και μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμετώπισε ένα μάλλον πρωτόγνωρο φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Βαλένθια πήγε να μιλήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο βρήκε μία… άδεια αίθουσα, με όλους τους δημοσιογράφους να έχουν αποχωρήσει.

Ο Ισπανός είδε την αίθουσα και ρώτησε τον υπεύθυνο τύπου «Έτσι θα είναι;». Ο υπεύθυνος επιβεβαίωσε ότι δεν θα αλλάξει κάτι, οπότε ο Μαρτίνεθ απλά είπε «Το σκορ είναι 90-86» και αποχώρησε από την αίθουσα άμεσα.

Δείτε τι συνέβη…