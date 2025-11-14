Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί καθώς τεράστιο μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Περιστέρι μέχρι την Κηφισιά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο: Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνος.