Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν πολλοί δρόμοι στο Λεκανοπέδιο από νωρίς το πρωί της Παρασκευής
Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί καθώς τεράστιο μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Περιστέρι μέχρι την Κηφισιά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο: Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/4bFTOOKmMI
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 14, 2025
Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνος.
