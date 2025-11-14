newspaper
Οι νέες γενιές λένε «ναι» στην ισορροπία δουλειάς και προσωπικής ζωής
Διεθνής Οικονομία 14 Νοεμβρίου 2025 | 09:30

Οι νέες γενιές λένε «ναι» στην ισορροπία δουλειάς και προσωπικής ζωής

Οι νέοι κινούνται αποφασιστικά υπέρ μίας κατεύθυνσης που τους παρέχει ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής, κάτι που τα τελευταία χρόνια καταπατείται

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Spotlight

Η Gen Z φαίνεται ότι θα αφήσει το αποτύπωμά της σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στον εργασιακό κλάδο, αλλάζοντας τη δυναμική και απαιτώντας πράγματα που οι προηγούμενες γενιές στερήθηκαν. Μάλιστα, ως γενιά φαίνεται απτόητη μπροστά στην στάσιμη αγορά εργασίας και προσπαθεί να βρει δουλειές που της επιτρέπουν ισορροπία με το κομμάτι της προσωπικής ζωής.

Μία δύσκολη αγορά εργασίας

Ο Νταμάριαν Μπέντον δεν κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να απαντήσει σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τις 5 μ.μ. Η Νία Τζόζεφ δεν ανησυχεί αν μείνει έξω μέχρι αργά μια εργάσιμη μέρα. Η Τζέσικα Μοράν ενημερώνει τον διευθυντή της ότι δεν θα είναι διαθέσιμη όταν πηγαίνει στην προπόνηση της τις καθημερινές.

Οι εταιρείες επιβραδύνουν τις προσλήψεις ή μειώνουν τις θέσεις εργασίας για να περιορίσουν το κόστος σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, με ορισμένες να προειδοποιούν πλέον τους υποψήφιους νέους υπαλλήλους για τις πολλές ώρες εργασίας και τα λίγα όρια.

«Παρόλο που η αγορά εργασίας είναι πιο δύσκολη, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τους εργοδότες τους».

Ταυτόχρονα, οι νεότεροι επαγγελματίες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και παραμένουν πιο αποστασιοποιημένοι από τους εργοδότες τους σε σύγκριση με τους παλαιότερους εργαζόμενους, μια δυναμική που διαμορφώθηκε εν μέρει από την αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για ορισμένους από τη Gen Z, οι μαζικές απολύσεις σε εταιρείες τις τελευταίες εβδομάδες ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι η πίστη σε έναν εργοδότη δεν θα ανταποκριθεί, τονίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Παρόλο που η αγορά εργασίας είναι πιο δύσκολη, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τους εργοδότες τους», δήλωσε ο Τζιμ Χάρτερ, επικεφαλής επιστήμονας για τη διαχείριση και την ευημερία στο χώρο εργασίας της Gallup.

Μήπως να χαλαρώσουμε;

Η Νία Τζόζεφ είναι από εκείνους που έχουν αποφασίσει να μην αφήσουν την εργασία να καθορίζει την προσωπική τους ζωή. Πρόσφατα έκανε κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ μια Κυριακή βράδυ: έμεινε έξω μέχρι τις 2 το πρωί, παρόλο που είχε δουλειά την επόμενη μέρα.

Η γειτόνισσα της Τζόζεφ την είχε προσκαλέσει μαζί με μερικές άλλες φίλες της σε μια συγκέντρωση στην αυλή του σπιτιού της. Κανονικά, η Τζόζεφ θα είχε φύγει νωρίς, καθώς έπρεπε να είναι στη δουλειά της στις 7:45 π.μ. ως ρεσεψιονίστ σε ένα ιδιωτικό οφθαλμολογικό ιατρείο. Τότε παρατήρησε ότι οι άλλες γυναίκες φαινόταν να διασκεδάζουν χωρίς καμία ανησυχία. Αποφάσισε να χαλαρώσει και η ίδια.

«Ήταν Κυριακή βράδυ και είχα δουλειά το πρωί, αλλά εκείνες δεν έδειχναν να νοιάζονται καθόλου», είπε η 27χρονη Τζόζεφ, που ζει στο Χιούστον. «Μου θύμισε ότι παλιά απολάμβανα τα πράγματα λίγο περισσότερο».

«Η εργασία δεν θα σε απελευθερώσει ποτέ, οπότε πρέπει να απελευθερωθείς εσύ από την εργασία».

Καθώς μεγάλωνε, η Τζόζεφ έβλεπε τους γονείς της να αφιερώνουν τον εαυτό τους σε δουλειές που, όπως είπε, τους εξάντλησαν σιγά-σιγά. Ο πατέρας της δεν ήταν σχεδόν ποτέ στο σπίτι λόγω της δουλειάς του ως καθηγητής. Η δουλειά της μητέρας της ως κοινωνική λειτουργός «κατέλαβε εντελώς τη ζωή της», ανέφερε.

Η Τζόζεφ θέλει μια διαφορετική σχέση με την εργασία από αυτή που είχαν οι γονείς της. «Η εργασία δεν θα σε απελευθερώσει ποτέ, οπότε πρέπει να απελευθερωθείς εσύ από την εργασία», είπε.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές, που τείνουν να εργάζονται σκληρότερα για να φαίνονται απαραίτητοι σε μια αποδυναμωμένη αγορά εργασίας, οι νεότεροι επαγγελματίες δεν φαίνεται να φοβούνται ότι η επιμονή τους στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής θα τους κοστίσει τη δουλειά τους, είπε η Μάρσι Μέριμαν, μέλος της Γενιάς Χ και ιδρύτρια της Ethos Innovation, μιας εταιρείας που βοηθά τους επικεφαλής εταιρειών να αποκωδικοποιήσουν τις διαφορές μεταξύ των γενεών.

«Η γενιά Χ, όταν οι καιροί γίνονται δύσκολοι, όταν υπάρχει αβεβαιότητα, όταν έχουμε φόβο, τι κάνουμε; Δουλεύουμε πιο σκληρά, προσπαθούμε περισσότερο, πιέζουμε, πιέζουμε, πιέζουμε, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί», δήλωσε η Μέριμαν.

Η γενιά Ζ, από την άλλη πλευρά, αναμένει ότι τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται περισσότερο από την εργασία ή την προσπάθεια που καταβάλλουν, είπε.

Η χρυσή τομή εργασίας και προσωπικής ζωής

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι σε περισσότερους από 1.100 ασκούμενους στην KPMG, όλο και περισσότεροι νέοι επαγγελματίες επιλέγουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αντί του μισθού ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που λαμβάνουν υπόψη όταν σκέφτονται να ξεκινήσουν να εργάζονται.

Για μια από τις πρώην ασκούμενες της εταιρείας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ήταν τόσο σημαντική όταν σκεφτόταν πού ήθελε να εργαστεί μετά την αποφοίτησή της, που συγκέντρωσε πληροφορίες από τους συναδέλφους της.

«Για μένα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εδώ».

«Έκανα ερωτήσεις σε συνεργάτες, ανώτερους και διευθυντές για να εκτιμήσω την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και πώς ήταν πραγματικά», είπε η Τζέσικα Μοράν, 24 ετών, που έκανε πρακτική άσκηση στην KPMG το 2022. Από τις απαντήσεις τους, η Μοράν είπε ότι κατάλαβε ότι οι συνάδελφοί της είχαν χόμπι εκτός εργασίας.

«Για μένα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εδώ», είπε.

Τώρα, ως υπεύθυνη ελέγχου στο γραφείο της εταιρείας στο Short Hills του Νιου Τζέρσεϊ, η Μοράν είπε ότι ένιωθε άνετα να πει στον διευθυντή της πόσο σημαντικό είναι για αυτήν το άθλημα που της αρέσει όσον αφορά το πρόγραμμά της και τον καθορισμό των ορίων μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Οι προτεραιότητες αλλάζουν

Η αλλαγή στις προτεραιότητες αντικατοπτρίζεται στη μείωση των ωρών εργασίας. Σύμφωνα με μια έρευνα της Gallup, οι Αμερικανοί εργάστηκαν κατά μέσο όρο 42,9 ώρες την εβδομάδα πέρυσι, σε σύγκριση με 44,1 ώρες το 2019. Οι κάτω των 35 ετών ηγήθηκαν της μείωσης, εργαζόμενοι κατά μέσο όρο σχεδόν δύο ώρες λιγότερο την εβδομάδα, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι μείωσαν την εβδομάδα εργασίας τους κατά λιγότερο από μία ώρα.

Όταν ο Νταμάριαν Μπέντον έκανε πρακτική σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων στο Σικάγο, είπε ότι συνδεόταν στις 7 το πρωί, συχνά δεν είχε χρόνο για μεσημεριανό γεύμα και συχνά κατέληγε να εργάζεται μετά τα μεσάνυχτα. Μερικές φορές, ο Μπέντον είπε ότι δούλευε ακόμα και όταν ήταν άρρωστος.

«Ήμουν τόσο αποφασισμένος να μην χάσω τη δουλειά μου, γιατί ήταν μια ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου», ανέφερε.

Καθώς δούλευε μέχρι αργά ένα βράδυ, ο Μπέντον δεν άντεξε την πίεση και άρχισε να κλαίει. Είχε ακόμα πολλές ώρες δουλειά να κάνει και ένιωθε εξαντλημένος. Έστειλε μήνυμα στον διευθυντή του, ο οποίος του πρότεινε να κάνει ένα διάλειμμα και τον διαβεβαίωσε ότι η προθεσμία μπορούσε να παραταθεί.

«Μετά τις πέντε, αν δεν είμαι μπροστά στον υπολογιστή μου, το ζήτημα έχει λήξει».

Σήμερα, ο Μπέντον δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά πριν πάρει άδεια από τη δουλειά του σε μια διαφημιστική εταιρεία στο Λος Άντζελες. Επικοινωνεί με τους διευθυντές του πριν αποσυνδεθεί για την ημέρα και τους ενημερώνει ότι θα ασχοληθεί με τις εκκρεμείς εργασίες το πρωί. Δεν κάνει επιπλέον δουλειά.

«Μετά τις πέντε, αν δεν είμαι μπροστά στον υπολογιστή μου, το ζήτημα έχει λήξει», είπε στην Wall Street Journal. «Ούτε δίνω εξηγήσεις για αυτό».

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
