Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, δυο από τους οποίους δεν έχουν τις αισθήσεις τους, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters το περιστατικό συνέβη σε μια αγορά που βρίσκεται στο Bucheon, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.

Το φορτηγό, σύμφωνα με μαρτυρία αξιωματούχου, φαίνεται να έκανε όπισθεν για 28 μέτρα πριν επιταχύνει προς την υπαίθρια αγορά.

Twenty hurt in South Korea after truck crashes into market, officials say https://t.co/HOAawIBc3y — Reuters Asia (@ReutersAsia) November 13, 2025

Ο οδηγός έκανε λόγο για ξαφνική επιτάχυνση του φορτηγού.

Έρευνα για τα αίτια

Ο οδηγός δεν ήταν μεθυσμένος όταν υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ από την αστυνομία, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στην ενημέρωση.

Οι αρχές θα παραδώσουν το όχημα στους ερευνητές για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν την αιτία του τροχαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος.