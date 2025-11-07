Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι παραμένουν παγιδευμένοι, μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Νότια Κορέα όπου γίνονταν προετοιμασίες κατεδάφισης, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσίες άμεσης βοήθειας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Την επιχείρηση εντοπισμού των παγιδευμένων εργαζόμενων δυσκολεύει η περαιτέρω συντριβή της κατασκευής

A structure collapse at a power station in Ulsan, South Korea, leaves five people feared trapped while four are rescued, authorities say https://t.co/zWGQgi8AVC pic.twitter.com/04iuQVqpIv — Reuters (@Reuters) November 6, 2025

Εργαζόμενοι βρίσκονταν στη διαδικασία κατεδάφισης πελώριας μεταλλικής κατασκευής όταν κατέρρευσε χθες.

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν αμέσως μετά την πτώση της κατασκευής στο έδαφος και άλλοι δυο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στα συντρίμμια, είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Τζουνγκ-σικ, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Ο θάνατος ενός εργαζομένου διαπιστώθηκε νωρίς σήμερα Παρασκευή και η κατάσταση ενός άλλου παραμένει ασαφής, πρόσθεσε.

Επιχείρηση διάσωσης

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν συσκευές εντοπισμού θερμότητας, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και διάφορους αισθητήρες στο πλαίσιο της επιχείρησης για τον εντοπισμό των παγιδευμένων εργαζόμενων, όμως το εγχείρημα δυσκολεύει το ότι υπήρξε περαιτέρω συντριβή της μεταλλικής κατασκευής.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ, που χαρακτηρίζει προτεραιότητα τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας, έδωσε εντολή οι αρχές να μη φεισθούν καμιάς προσπάθειας στο πλαίσιο της επιχείρησης για τη διάσωση των εργαζομένων που παγιδεύτηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ