Νότια Κορέα: Επτά άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό μετά την κατάρρευση κατασκευής
Κατασκευή κατέρρευσε στη Νότια Κορέα, σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εργαζόμενοι
- Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα - Οι καθιζήσεις απειλούν με καταστροφή τα σπίτια
- Τρομακτικός τυφώνας με τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοουμένους
- 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Κλειστά την Παρασκευή τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια
- Τρεις νεαροί έστησαν καρτέρι σε 16χρονο - Τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν
Οι αρχές στη Νότια Κορέα εικάζουν ότι επτά άτομα έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση ενός μεγάλου κτιρίου σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ουλσάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, αν και άλλα δύο άτομα έχουν διασωθεί από τα ερείπια.
Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης στη Νότια Κορέα
Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως τον αριθμό των αγνοουμένων. Νωρίτερα, το Yonhap και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν έξι αγνοούμενους και πιθανώς παγιδευμένους, τονίζει το Reuters.
Μια φωτογραφία από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια τεράστια μεταλλική κατασκευή παραμορφωμένη και αναποδογυρισμένη στη νοτιοανατολική πόλη.
Άγνωστες παραμένουν οι αιτίες της καταστροφής, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
- Αλεξανδρούπολη: Ξεκάθαρο το μήνυμα της ηγεσίας της ΚΕΔΕ για ενότητα
- Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
- Τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή – Τι κατήγγειλαν επιβάτες
- Μία επικίνδυνη δυστοπία της AI: Καλωσήρθατε στην εποχή της τεχνολογικής φεουδαρχίας
- Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα
- Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις