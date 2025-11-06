Οι αρχές στη Νότια Κορέα εικάζουν ότι επτά άτομα έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση ενός μεγάλου κτιρίου σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ουλσάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, αν και άλλα δύο άτομα έχουν διασωθεί από τα ερείπια.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης στη Νότια Κορέα

Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως τον αριθμό των αγνοουμένων. Νωρίτερα, το Yonhap και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν έξι αγνοούμενους και πιθανώς παγιδευμένους, τονίζει το Reuters.

Μια φωτογραφία από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια τεράστια μεταλλική κατασκευή παραμορφωμένη και αναποδογυρισμένη στη νοτιοανατολική πόλη.

Άγνωστες παραμένουν οι αιτίες της καταστροφής, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.