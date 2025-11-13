Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε γειτονιές της πόλης ξεκίνησε ο Δήμος Πειραιά, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, μέσα από την αναβάθμιση του οδικού δικτύου.

Επιδίωξη του Δήμου Πειραιά είναι, σταδιακά, να καλυφθούν όλες οι γειτονιές της πόλης δίνοντας προτεραιότητα σε σημεία με αυξημένες ανάγκες συντήρησης.

Αναλυτικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και σε περιοχές όπως η Παλαιά Κοκκινιά, η Αγία Σοφία, τα Μανιάτικα, τα Ταμπούρια, το Νέο Φάληρο, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται το επόμενο διάστημα και σε άλλα σημεία της πόλης που χρήζουν παρέμβασης.

Η πόλη αλλάζει σταθερά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε σε δήλωσή του:

«Με τις νέες ασφαλτοστρώσεις που χρηματοδοτούμε από ίδιους πόρους και βρίσκονται σε εξέλιξη σε γειτονιές της πόλης, συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο τη μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πειραιωτών.

Θέλουμε οι δρόμοι του Πειραιά να είναι ασφαλείς, λειτουργικοί και αντάξιοι μιας σύγχρονης πόλης που εξελίσσεται. Οι ασφαλτοστρώσεις αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά μας για την αναβάθμιση των υποδομών του Πειραιά. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές ανάγκες και ότι η εικόνα σε αρκετές γειτονιές χρειάζεται βελτίωση. Αυτό, όμως, μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε, ώστε κάθε σημείο του Πειραιά – από τα Μανιάτικα και τα Ταμπούρια έως το Νέο Φάληρο και την Παλαιά Κοκκινιά – να αποκτήσει ένα όσο το δυνατόν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές οδικό δίκτυο. Η πόλη μας αλλάζει σταθερά, με έργα που έχουν ουσία και κυρίως θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, επεσήμανε:

«Προχωρούμε σε νέες ασφαλτοστρώσεις με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά. Ήδη, έχει ξεκινήσει η εργολαβία σε περιοχές των Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων, ενώ σύντομα θα συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές όλων των Κοινοτήτων, με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την πόλη. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, για να προσφέρουμε στους δημότες μας πιο ασφαλείς και λειτουργικούς δρόμους».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά