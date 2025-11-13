Το νέο More.com App αναβαθμίζει το παιχνίδι του Live Entertainment

Ένας από τους λόγους που αγαπάμε την πόλη είναι οι αμέτρητες επιλογές ψυχαγωγίας. Ο προβληματισμός κάθε φορά είναι όχι για το αν θα βρούμε κάτι που θα μας γοητεύσει αλλά για το που θα πάμε τελικά και αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια.

Αυτή η αγωνία είναι πλέον παρελθόν, καθότι το γνωστό σε όλους μας More.com μόλις έριξε στην ψηφιακή αρένα το ολοκαίνουργιο Mobile App του. Αυτή η νέα εφαρμογή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον τρόπο που παρακολουθούμε, ανακαλύπτουμε και ζούμε τον λαμπερό κόσμο των events.

Έφτασε η ώρα που το live entertainment αποκτά επιτέλους τη mobile-first εμπειρία που του αξίζει.

Όπως είναι αναμενόμενο, πάνω από το 75% των χρηστών επισκέπτονται το More.com από το browser του κινητού τους. Οι συσκευές αυτές όμως δεν είναι ακριβώς υπολογιστές, που σημαίνει ότι λειτουργούν πιο φιλικά στον χρήστη με τις αντίστοιχες εφαρμογές. Αυτή ακριβώς η ανάγκη γέννησε και τη More.com App, που ήρθε για να προσφέρει μια εμπειρία που είναι γρήγορη, μοντέρνα και πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της συσκευής μας.

Με φρέσκο, ανανεωμένο design και ιδιαιτέρως βελτιωμένο UI/UX, το App πέρα από μια εφαρμογή είναι ένα εργαλείο που κάνει τα πάντα πιο εύκολα, πιο γρήγορα και, κυρίως, πιο ευχάριστα. Από την απλή περιήγηση μέχρι την τελική αγορά και την πρόσβαση στο ψηφιακό σου εισιτήριο, η διαδικασία γίνεται πλέον στη στιγμή.

Το «κερασάκι» στην ψηφιακή τούρτα είναι οι έξυπνες λειτουργίες που φέρνουν όλη την πόλη στην οθόνη σου, συγκεκριμένα θα βρεις:

Geolocation f eature : Ανακάλυψε άμεσα όλα τα events που συμβαίνουν γύρω σου, κάνοντας την πόλη, κυριολεκτικά, να ζωντανεύει.

Ανακάλυψε άμεσα όλα τα events που συμβαίνουν γύρω σου, κάνοντας την πόλη, κυριολεκτικά, να ζωντανεύει. Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις: Ένα δυναμικό σύστημα ειδοποιήσεων προβάλλει τις εκδηλώσεις που πραγματικά σε ενδιαφέρουν, δημιουργώντας μια ουσιαστική, εξατομικευμένη σχέση μαζί σου.

Όπως δήλωσε ο Ευάγγελος Πασπαλάκης, Head of Product του More.com, «Το λανσάρισμα της εφαρμογής, θέτει τα θεμέλια για πιο ουσιαστική, προσωποποιημένη και σύγχρονη σχέση με τον χρήστη. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο το κοινό ανακαλύπτει, ζει και συνδέεται με τα events».

Ταυτόχρονα, το App θα αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο και για τους διοργανωτές, ενισχύοντας την προβολή των θεαμάτων, βελτιώνοντας την αγοραστική εμπειρία και αυξάνοντας την αφοσίωση του κοινού.

Το οικοσύστημα του live entertainment μόλις έγινε πιο δυνατό, πιο έξυπνο και κυρίως, πιο mobile.

Κατέβασε το τώρα και ζήσε την πόλη στα καλύτερά της!