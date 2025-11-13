magazin
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Η Νότια Κορέα πρόκειται να νομιμοποιήσει την τέχνη του τατουάζ από επαγγελματίες εκτός του ιατρικού κλάδου, μετά από μια εκστρατεία από tattoo artists που ζητούσαν να μπορούν να εργάζονται χωρίς το φόβο δίωξης ή υπέρογκων προστίμων – αλλά το στίγμα φαίνεται ότι παραμένει.

«Όταν ο διάσημος ράπερ Jay Park εμφανίζεται σε τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται στη Νότια Κορέα, καλύπτει τα τατουάζ του με ταινία στο χρώμα του δέρματος. Τα τατουάζ λογοκρίνονται στις εκπομπές στη Σεούλ, επειδή αυτή η μορφή τέχνης θεωρείται από καιρό ταμπού», αναφέρει η δημοσιογράφος Jin Yu Young των New York Times, σε ένα άρθρο για το νέο νόμο.

«Τώρα μπορούμε να εργαζόμαστε σε χώρους με μεγάλα παράθυρα»

Η χώρα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα, αντί να εργάζονται σε υπόγεια στούντιο ή σε δωμάτια χωρίς παράθυρα.

«Τώρα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το επάγγελμά μας και να εργαζόμαστε σε χώρους με μεγάλα παράθυρα, όπως τα κομμωτήρια», δήλωσε στους ΝΥΤ ο Heo Jun-ho, ο οποίος διευθύνει ένα tattoo studio στη Σεούλ.

Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1992, το τατουάζ θεωρούνταν ιατρική πράξη και μόνο οι γιατροί είχαν το νόμιμο δικαίωμα να το πραγματοποιούν. Οι παραβάτες του νόμου αντιμετώπιζαν πρόστιμο έως και 30.000 ευρώ ή ακόμη και φυλάκιση.

Τα τατουάζ έχουν μακρά ιστορία στη Νότια Κορέα. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Koryo, από το 918 έως το 1392 μ.Χ., οι άνθρωποι υποβάλλονταν αναγκαστικά σε τατουάζ στο πρόσωπο ή στα χέρια τους, στα οποία αναγράφονταν τα εγκλήματά τους, ενώ οι σκλάβοι σημαδεύονταν με μελάνι δια της βίας. Τον 20ό αιώνα, τα τατουάζ υιοθετήθηκαν από συμμορίες.

Ωστόσο, παρά την απαγόρευση, η βιομηχανία τατουάζ στη Νότια Κορέα παραμένει ισχυρή: σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ο αριθμός των καλλιτεχνών ανέρχεται σε περίπου 350.000, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα έχουν τουλάχιστον ένα τατουάζ – κάτι το οποίο δεν είναι παράνομο.

View this post on Instagram

A post shared by PittaKKM (@pittakkm)

Οι επικριτές

Μεταξύ των επικριτών του νομοσχεδίου ήταν ορισμένοι βουλευτές και μέλη της ιατρικής κοινότητας, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το τατουάζ είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Πιο συγκεκριμένα, η Κορεατική Ένωση Ιατρών δήλωσε ότι τα τατουάζ «όχι μόνο βλάπτουν το δέρμα, αλλά μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης της διάγνωσης καρκίνου».

Δήλωσε ότι «τα τατουάζ είναι βασικά μια ιατρική διαδικασία και η αυξανόμενη δημοτικότητά τους δεν μειώνει τους σχετικούς κινδύνους».

Υπάρχουν επίσης ορισμένοι στον κλάδο που πιστεύουν ότι, παρά τη δημοτικότητά τους μεταξύ των νέων, η αλλαγή του νόμου δεν θα αναιρέσει το στίγμα που συνοδεύει τα τατουάζ. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Νοτιοκορεατών εξακολουθεί να τα βλέπει αρνητικά.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ σε δύο χρόνια, ενώ οι καλλιτέχνες τατουάζ θα πρέπει να περάσουν εθνικές εξετάσεις, να ολοκληρώσουν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής και να τηρούν λεπτομερή αρχεία.

Η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ θα εξακολουθεί να περιορίζεται στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

*Mε πληροφορίες από: NYT | BBC | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash

