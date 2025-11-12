newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 11:40
Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 13:01
Eνσωμάτωση

Σαν Φρανσίσκο: Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα

Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την στιγμή που οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, στο Σαν Φρανσίσκο

Spotlight

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όταν οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε στο κάθισμά της, την ώρα που ο συρμός είχε πιάσει ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Το περιστατικό στο Σαν Φρανσίσκο

Το περιστατικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας δείχνει το τρένο να κινείται ανεξέλεγκτα και τους επιβάτες να πέφτουν καθώς αυτό επιταχύνει σε στροφή.

Όπως διακρίνεται, οι επιβάτες στα δύο βαγόνια αγνοούσαν ότι το όχημα ήταν ουσιαστικά ακυβέρνητο έως ότου αυτό πήρε απότομη στροφή, με αποτέλεσμα αρκετοί να καταλήξουν στο πάτωμα.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές από τους έντρομους επιβάτες των βαγονιών. Το απότομο ταρακούνημα φαίνεται πως ξύπνησε την οδηγό, η οποία αντέδρασε ακαριαία πατώντας το φρένο. Ευτυχώς, ο συρμός σταμάτησε πριν συμβεί σύγκρουση με οποιοδήποτε διερχόμενο αυτοκίνητο.

H διαχειρίστρια εταιρεία απέδωσε την ευθύνη στην «κόπωση της οδηγού» και την έθεσε σε αργία.

Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Θλίψη 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Χαλκίδα 11.11.25

Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό - Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
CR7 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αιχμηρή ανακοίνωση 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Οι απειλές 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
Σε δύσβατο σημείο 10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Σοκ 12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
Κινητοποίηση 12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Σύνταξη
Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους
Στον Βόλο 12.11.25

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους

Ο κατηγορούμενος λιμενικός εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί στις 9:00 και μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα

Ο Όσκαρ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο γυμναστήριο και οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά του Βραζιλιάνου άσου της Σάο Πάολο, το οποίο «απειλεί» να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Σύνταξη
Σύμπαν: Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών
Γαλαξίας Y1 12.11.25

Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών

Οι αστρονόμοι μέτρησαν τη θερμοκρασία του γαλαξία Y1 που λάμπει έντονα σε υπερθερμασμένη κοσμική σκόνη και είδαν ότι παράγει άστρα 180 φορές ταχύτερα από τον δικό μας - Τι δείχνει για το πρώιμο Σύμπαν

Σύνταξη
Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

