Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όταν οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε στο κάθισμά της, την ώρα που ο συρμός είχε πιάσει ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Το περιστατικό στο Σαν Φρανσίσκο

Το περιστατικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας δείχνει το τρένο να κινείται ανεξέλεγκτα και τους επιβάτες να πέφτουν καθώς αυτό επιταχύνει σε στροφή.

Όπως διακρίνεται, οι επιβάτες στα δύο βαγόνια αγνοούσαν ότι το όχημα ήταν ουσιαστικά ακυβέρνητο έως ότου αυτό πήρε απότομη στροφή, με αποτέλεσμα αρκετοί να καταλήξουν στο πάτωμα.

🇺🇸 Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls. The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted… pic.twitter.com/PxDYe3vjI0 — Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025

Στο βίντεο ακούγονται φωνές από τους έντρομους επιβάτες των βαγονιών. Το απότομο ταρακούνημα φαίνεται πως ξύπνησε την οδηγό, η οποία αντέδρασε ακαριαία πατώντας το φρένο. Ευτυχώς, ο συρμός σταμάτησε πριν συμβεί σύγκρουση με οποιοδήποτε διερχόμενο αυτοκίνητο.

H διαχειρίστρια εταιρεία απέδωσε την ευθύνη στην «κόπωση της οδηγού» και την έθεσε σε αργία.