Media 12 Νοεμβρίου 2025 | 21:00
Eνσωμάτωση

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» παίρνει θέση μάχης

Καυστικό χιούμορ, ατάκες που γράφουν εποχή και πολιτική σάτιρα υψηλής ποιότητας στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ του Λάκη Λαζόπουλου

Spotlight

Στο δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τρεις εκπροσώπους της νέας και πολλά υποσχόμενης μουσικής γενιάς: τον Νίκο Μερτζάνο, τον Papazó και τη Νίνα Μαζάνη.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής, επιλέγοντας καλλιτέχνες που όχι μόνο φέρουν έναν σύγχρονο ήχο, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τη νεότερη γενιά μέσω των social media.

Business
OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
InView
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Θλίψη 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Χαλκίδα 11.11.25

Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό - Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
CR7 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αιχμηρή ανακοίνωση 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Οι απειλές 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
TV 12.11.25

Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Πόλο 12.11.25

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή 12.11.25

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι και απόψε κι εδώ, ώστε να αποτελέσει κι απόψε «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
