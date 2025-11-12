Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» παίρνει θέση μάχης

Στο δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τρεις εκπροσώπους της νέας και πολλά υποσχόμενης μουσικής γενιάς: τον Νίκο Μερτζάνο, τον Papazó και τη Νίνα Μαζάνη.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής, επιλέγοντας καλλιτέχνες που όχι μόνο φέρουν έναν σύγχρονο ήχο, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τη νεότερη γενιά μέσω της απόλυτης πλατφόρμας επικοινωνίας: των social media.