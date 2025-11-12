Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» παίρνει θέση μάχης
Καυστικό χιούμορ, ατάκες που γράφουν εποχή και πολιτική σάτιρα υψηλής ποιότητας στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ του Λάκη Λαζόπουλου
- Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
- Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
- Νέα emails του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια»
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Στο δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τρεις εκπροσώπους της νέας και πολλά υποσχόμενης μουσικής γενιάς: τον Νίκο Μερτζάνο, τον Papazó και τη Νίνα Μαζάνη.
Ο Λάκης Λαζόπουλος αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής, επιλέγοντας καλλιτέχνες που όχι μόνο φέρουν έναν σύγχρονο ήχο, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τη νεότερη γενιά μέσω της απόλυτης πλατφόρμας επικοινωνίας: των social media.
- Ξέσπασμα του Λεσόρ για τον τραυματισμό του Έβανς (pic)
- Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
- Στο νοσοκομείο ο Έβανς – Η πρώτη εκτίμηση (vid)
- Κόσοβο: Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες – Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
- Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις