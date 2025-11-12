Madonna: Με αισθησιακή φωτογράφιση ανακοινώνει το νέο της album
Η Madonna ιδιαίτερα αποκαλυπτική για μια ακόμη φορά, όπως το συνηθίζει άλλωστε σε όλη της την καριέρα.
Η Madonna βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα νέα της τραγούδια. Η διάσημη τραγουδίστρια θέλησε να το ανακοινώσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
Με την ανάρτηση της, τη βλέπουμε σε κάποιες φωτογραφίες να φορά ένα λευκό διάφανο φόρεμα, ενώ σε άλλες τζιν παντελόνι και γυαλιά ηλίου.
Το νέο της άλμπουμ, που θα αποτελεί το δεύτερο μέρος του διάσημου «Confessions on a Dance Floor».
Η ανάρτηση της Madonna στο Instagram και τα σχόλια
«Η εποχή της ντίσκο συνεχίζεται! Ακούω σε επανάληψη το «Confessions on a Dance Floor»!! Είναι τόσο καλόοοο! Έψαξα μέσα από την ντουλάπα μου και βρήκα μερικά παπούτσια χορού από την Gina και ένα disco τζάκετ φτιαγμένο από Gucci από εκείνη την εποχή. Ήρθε η ώρα να πάμε για χορό! Ανυπομονώ να το μοιραστώ. «Confessions» μέρος δεύτερο, την επόμενη χρονιά».
Η απόλυτη επιτυχία του «Confessions on a Dance Floor»
Το «Confessions on a Dance Floor» θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ της καριέρας της Μαντόνα, με παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Hung Up», «Sorry» και «Jump», ενώ είχε αποσπάσει Grammy για Καλύτερο Ηλεκτρονικό/Χορευτικό Άλμπουμ.
Την παραγωγή για το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας ανέλαβε ο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο δημιούργησε το «Confessions on a Dance Floor» (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Hung Up» και το «Sorrya.
