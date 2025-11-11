Ο θαλάσσιος βιολόγος που δαγκώθηκε από καρχαρία και θέλει… να τον ξανασυναντήσει

Ο Μαουρίσιο Όγιος έχει περάσει τρεις δεκαετίες βυθισμένος στον κόσμο των καρχαριών, μελετώντας τους στο φυσικό τους περιβάλλον και υπερασπιζόμενος τη σημασία της προστασίας τους.

Τον Σεπτέμβριο, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον φόβο που οι περισσότεροι συνδέουν με τα ίδια τα ζώα που αγαπά: δέχτηκε επίθεση από καρχαρία εν ώρα αποστολής στην Κόστα Ρίκα. Παρ’ όλα αυτά, ο διάσημος θαλάσσιος βιολόγος δεν δείχνει να κρατά κακία. Μιλά για την εμπειρία με ψυχραιμία, αποκαλεί την ανάρρωσή του «απίστευτη» και δηλώνει πως ελπίζει να ξανασυναντήσει τον καρχαρία που τον δάγκωσε.

Για τον Όγιος, αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα στα νερά γύρω από το νησί Κόκος ήταν αποτέλεσμα φυσιολογικής συμπεριφοράς ενός ζώου που ένιωσε απειλή.

«Σε αυτήν την περίπτωση, το δάγκωμα ήταν σαν του σκύλου. Έχετε δει πώς οι σκύλοι, όταν ένας άλλος πλησιάσει πολύ, ρίχνουν ένα γρήγορο δάγκωμα; Δεν τον τραυματίζουν, απλώς το κάνουν για να τον απομακρύνουν» λέει χαρακτηριστικά στο BBC.

Η σοκαριστική επίθεση του καρχαρία

Ο Όγιος – ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του τοποθετεί ηχητικούς πομπούς σε καρχαρίες για να εντοπίζουν περιοχές αναπαραγωγής των θηλαστικών – ειδοποιήθηκε για την παρουσία του καρχαρία στο νερό από τουρίστες.

Ήταν σε βάθος 40 μέτρων και είπε στον καπετάνιο του σκάφους ότι θα κατέβαινε “το πολύ για πέντε λεπτά”.

«Είδα τον τεράστιο καρχαρία, μήκους περίπου 3 με 3,5 μέτρων, που πέρασε από μπροστά μου και κατευθύνθηκε προς τον βυθό. Πήγα για να βάλω τον πομπό στη βάση του ραχιαίου πτερυγίου του», θυμάται.

Αλλά, όπως λέει, αυτός ο καρχαρίας αντέδρασε διαφορετικά από άλλους.

«Σε αντίθεση με τους άλλους καρχαρίες που φεύγουν αμέσως, αυτή γύρισε και με κοίταξε και ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, όρμησε πάνω μου» συγκλονίζει.

«Έσκυψα το κεφάλι, και ένιωσα την κάτω σιαγόνα της να μπαίνει στο μάγουλό μου και την άνω στο κεφάλι μου. Ήμουν, φαντάζομαι για ένα δευτερόλεπτο, μέσα στα σαγόνια της — και μετά απλώς τα άνοιξε και με άφησε» λέει.

Τα δόντια του καρχαρία των Γκαλαπάγκος άφησαν βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του Όγιος, ενώ έκοψαν και τον σωλήνα οξυγόνου της καταδυτικής του συσκευής.Είχε επιζήσει από την επίθεση, αλλά εξακολουθούσε να βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο.

Ένα δόντι είχε σκίσει τη μάσκα του, και το αίμα θόλωνε ακόμη περισσότερο το ήδη περιορισμένο οπτικό του πεδίο.

Αιμορραγώντας, με περιορισμένη όραση και τον αέρα να εξαντλείται, υπολόγισε ότι είχε λιγότερο από ένα λεπτό για να φτάσει στην επιφάνεια.

«Επειδή δεν έβλεπα τίποτα, προσπάθησα να βρω το φως — ήξερα ότι ήταν η επιφάνεια. Άρχισα να ανεβαίνω πολύ συντονισμένα, για να αποφύγω απότομες κινήσεις που θα τραβούσαν την προσοχή του καρχαρία» θυμάται.

Όταν έφτασε στην επιφάνεια, ένας νεαρός τον τράβηξε στη βάρκα, και ο καπετάνιος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Ο Όγιος λέει ότι δεν ένιωσε πόνο από τα τραύματα μέχρι πολύ αργότερα.

«Προφανώς είχα αδρεναλίνη στο σώμα μου, αλλά το δάγκωμα δεν πονούσε τόσο. Αυτό που πονούσε περισσότερο ήταν το χτύπημα — ένα ζώο 3 μέτρων που κινείται με τέτοια ταχύτητα, ήταν σαν να με χτύπησε αυτοκίνητο. Είχα έναν τεράστιο μώλωπα στη γνάθο, νόμιζα ότι είχε σπάσει».

Η ανάρρωση

Ο Όγιος στάθηκε τυχερός καθώς όχι μόνο επέζησε από την επίθεση αλλά οι πληγές του δεν μολύνθηκαν και η ανάρρωσή του ήταν ταχύτερη απ’ ό,τι περίμεναν όλοι.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν απίστευτο: η επίθεση έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου, έκανα ταξίδι 34 ωρών, μου έκαναν χειρουργικό καθαρισμό και δύο μέρες μετά ήδη εξέταζαν αν μπορούσαν να κάνουν επανορθωτική χειρουργική» λέει.

Οι γιατροί του είπαν ότι ένας νεαρός που είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία των Γκαλαπάγκος στην ίδια περιοχή το 2017 έμεινε σχεδόν έναν μήνα σε υπερβαρικό θάλαμο, επειδή τα τραύματά του δεν επουλώνονταν.

Χαμογελώντας πλατιά, ο Όγιος λέει ότι ήδη σχεδιάζει να ξαναμπεί στο νερό και έχει κανονίσει κατάδυση για τις 14 Νοεμβρίου.