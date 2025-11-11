Ένα αρπακτικό στις εφαρμογές γνωριμιών – Ο άντρας που εξαπατούσε γυναίκες επί μια δεκαετία μέσα από dating apps

Για χρόνια, ο Κρίστοφερ Χάρκινς παρουσιαζόταν στο διαδίκτυο ως ο γοητευτικός άντρας που αναζητούσε τον έρωτα. Στην πραγματικότητα, ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους απατεώνες γνωριμιών στη Βρετανία – ένας άνθρωπος που χρησιμοποιούσε dating apps για να εξαπατά, να απειλεί και να κακοποιεί γυναίκες.

Πίσω από τα προφίλ του σε Tinder και άλλες εφαρμογές, έκρυβε ένα μοτίβο εκμετάλλευσης που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία, ώσπου τελικά φυλακίστηκε το 2024.

Μια από τις γυναίκες που τον συνάντησαν, η Νάντια, μιλά για πρώτη φορά για το πώς μια συνάντηση είκοσι λεπτών μαζί του κατέστρεψε την ψυχική της υγεία και άλλαξε τη ζωή της για χρόνια.

Η Νάντια, θεραπεύτρια αθλητικών μασάζ, είναι μία από τις έξι γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές – και συχνά αλλόκοτες – εμπειρίες τους με έναν από τους πιο διαβόητους απατεώνες γνωριμιών της Σκωτίας, στο νέο podcast του BBC Disclosure: Matched with a Predator.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι έντεκα γυναίκες είχαν προσπαθήσει να αναφέρουν τον Χάρκινς στην αστυνομία της Σκωτίας ήδη από το 2012. Παρά τις καταγγελίες για σωματικές επιθέσεις, απάτες, απειλές και κακοποίηση, ο Χάρκινς δεν διερευνήθηκε από τις αρχές μέχρι τα τέλη του 2019.

Η αστυνομία της Σκωτίας ανέφερε ότι οι παλαιότερες αναφορές αφορούσαν «κυρίως οικονομικά ζητήματα» και ότι είχαν εξεταστεί μεμονωμένα – μια κατάσταση που, όπως δήλωσε, «ελπίζει να μην επαναληφθεί».

Ο Χάρκινς πέρασε σχεδόν μια δεκαετία διαπράττοντας εγκλήματα εις βάρος γυναικών που γνώριζε μέσω διαδικτύου στη Σκωτία και στο Λονδίνο, προτού καταδικαστεί το 2024.

Η πρώτη συνάντηση

Η Νάντια πιστεύει ότι έπρεπε να είχε σταματήσει πολύ νωρίτερα. Είναι ανάμεσα στα θύματα που ζητούν από την αστυνομία της Σκωτίας να ζητήσει συγγνώμη από όσες προσπάθησαν να τον καταγγείλουν.

Η Νάντια, σήμερα 34 ετών, και ο Χάρκινς, 38, ταίριαξαν στο Tinder πριν από επτά χρόνια. Αντάλλαξαν μηνύματα και, μετά από μερικές εβδομάδες, αποφάσισαν να βγουν για δείπνο στη Γλασκώβη.

Το πρώτο «καμπανάκι» για τη Νάντια ήρθε όταν έφτασε να τον πάρει από το διαμέρισμά του στο Cumbernauld. Εκείνος άνοιξε την πόρτα φορώντας φόρμα και φανελάκι, λέγοντάς της ότι ήταν πολύ κουρασμένος για να βγουν και προτείνοντάς της να μείνουν στο σπίτι του και να παραγγείλουν φαγητό απ’ έξω.

«Από εκεί και πέρα άρχισε το παράλογο», είπε η Νάντια.

«Μπήκα μέσα. Το σπίτι ήταν άδειο. Καμία επίπλωση. Το σαλόνι τελείως γυμνό, μόνο μια τηλεόραση πάνω σε κάτι κουτιά».

Ο Χάρκινς της πρόσφερε βότκα. Όταν εκείνη αρνήθηκε και έβαλε μόνη της ένα ποτήρι Coca-Cola Light, λέει πως η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα.

«Ήταν σαν να έκανε εσωτερικά ένα αντρικό ξέσπασμα», περιγράφει. «Με κοίταξε λες και έλεγε “ποια νομίζεις ότι είσαι; γιατί σερβίρεσαι μόνη σου;”».

Η Νάντια νευρική, γέμισε το ποτήρι ως πάνω, και της επεσε απο τα χέρια. «Η ματιά του ήταν τρομακτική. Είπε κάτι σαν “είσαι άτσαλη, δεν σέβεσαι την περιουσία μου. Είσαι γελοία”.

Σκέφτηκα “μας κοροϊδεύεις;”. Ήταν λάμινεϊτ! Του είπα “κοίτα, φεύγω”. Και τότε έδειξε την πόρτα και άρχισε να βρίζει».

«Φοβήθηκα πολύ», λέει η Νάντια. «Νόμιζα ότι θα με ακολουθούσε έξω. Μπήκα στο αμάξι, κλείδωσα τις πόρτες και έφυγα.

Νόμιζα ότι τελείωσε εκεί, αλλά έγινε πολύ χειρότερο μετά. Δε θα πίστευες ότι η ζωή μου θα καταστρεφόταν τόσο πολύ από μια συνάντηση 20 λεπτών με αυτόν τον άνθρωπο».

Τα απειλητικά μηνύματα

Επόμενος στόχος των ύβρεων του Χάρκινς η εμφάνισή της: «Χοντρή αγελάδα, μοιάζεις με γουρούνι, φοράς πολύ μέικαπ». Της έγραφε μέχρι το άλλο ξημέρωμα, καταρρακώνοντας την αυτοεκτίμηση της Νάντιας που είχε αγωνιστεί πολύ να επανακτήσει μετά από μια δύσκολη περίοδο που είχε περάσει.

«Αν δεν είχα την κόρη μου, θα είχα βάλει τέλος στη ζωή μου», λέει σήμερα.

Αν και αμέσως ανέφερε στην αστυνομία τις απειλές του Χάρκινς, αλλά άκουσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Δεν υπάρχουν ευθείες απειλές σε βάρος της, άκουσε από την αστυνομία – αλλά, αν υπάρξουν ποτέ, να τους ενημερώσει.

Μην μπορώντας να κάνει πολλά, η Νάντια μπλόκαρε τον αριθμό του, αλλά ο Χάρκινς συνέχισε να την παρενοχλεί από τα social media μέσα από πρόσωπα που τη γνώριζαν.

Αργότερα η Νάντια διάβασε τη μαρτυρία μιας γυναίκας που βίασε ο Χάρκινς και συνειδητοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί αν η αστυνομία είχε αναλάβει δράση εναντίον του. Ο Χάρκινς τη βίασε δύο μήνες μετά το ραντεβού μαζί της, «η κοπέλα θα μπορούσε να είχε σωθεί», λέει.

Τελικά ο Χάρκινς φυλακίστηκε το 2024, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία «δράσης». Η ποινή είναι 12 χρόνια για 19 αδικήματα για σωματική και σεξουαλική βία κατά 10 γυναικών. Μεταξύ τους οι απειλές και οι εκφοβισμοί κατά της Νάντιας και της οικογένειας της.

Πέρα από αυτά ο Χάρκινς παραδέχτηκε τις κατηγορίες για απάτη. Είχε αποσπάσει συνολικά 214.000 λίρες (περίπου 240.000 ευρώ) από γυναίκες, μεταξύ άλλων με ψεύτικα επενδυτικά προγράμματα αλλά και χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες γυναικών για να πάρει τραπεζικά δάνεια.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι απέσπασε άλλες 70.000 λίρες από γυναίκες. Συνολικά τα θύματά του ήταν τουλάχιστον 30 γυναίκες.