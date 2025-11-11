newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Ένα αρπακτικό στις εφαρμογές γνωριμιών – Ο άντρας που εξαπατούσε γυναίκες επί μια δεκαετία μέσα από dating apps
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 21:33

Ένα αρπακτικό στις εφαρμογές γνωριμιών – Ο άντρας που εξαπατούσε γυναίκες επί μια δεκαετία μέσα από dating apps

Μόλις 20 λεπτά ήταν αρκετά για να καταστρέψουν τη ζωή της Νάντια. Ο άντρας που γνώρισε σε dating app ξαπατούσε γυναίκες επί μια δεκαετία.

Σύνταξη
Spotlight

Για χρόνια, ο Κρίστοφερ Χάρκινς παρουσιαζόταν στο διαδίκτυο ως ο γοητευτικός άντρας που αναζητούσε τον έρωτα. Στην πραγματικότητα, ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους απατεώνες γνωριμιών στη Βρετανία – ένας άνθρωπος που χρησιμοποιούσε dating apps για να εξαπατά, να απειλεί και να κακοποιεί γυναίκες.

Πίσω από τα προφίλ του σε Tinder και άλλες εφαρμογές, έκρυβε ένα μοτίβο εκμετάλλευσης που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία, ώσπου τελικά φυλακίστηκε το 2024.

Μια από τις γυναίκες που τον συνάντησαν, η Νάντια, μιλά για πρώτη φορά για το πώς μια συνάντηση είκοσι λεπτών μαζί του κατέστρεψε την ψυχική της υγεία και άλλαξε τη ζωή της για χρόνια.

Η Νάντια και ο Χάρκινς γνωρίστηκαν μέσω Tinder και άρχισαν να μιλούν μέσω μηνυμάτων.

Η Νάντια, θεραπεύτρια αθλητικών μασάζ, είναι μία από τις έξι γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές – και συχνά αλλόκοτες – εμπειρίες τους με έναν από τους πιο διαβόητους απατεώνες γνωριμιών της Σκωτίας, στο νέο podcast του BBC Disclosure: Matched with a Predator.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι έντεκα γυναίκες είχαν προσπαθήσει να αναφέρουν τον Χάρκινς στην αστυνομία της Σκωτίας ήδη από το 2012. Παρά τις καταγγελίες για σωματικές επιθέσεις, απάτες, απειλές και κακοποίηση, ο Χάρκινς δεν διερευνήθηκε από τις αρχές μέχρι τα τέλη του 2019.

Η αστυνομία της Σκωτίας ανέφερε ότι οι παλαιότερες αναφορές αφορούσαν «κυρίως οικονομικά ζητήματα» και ότι είχαν εξεταστεί μεμονωμένα – μια κατάσταση που, όπως δήλωσε, «ελπίζει να μην επαναληφθεί».

Ο Χάρκινς πέρασε σχεδόν μια δεκαετία διαπράττοντας εγκλήματα εις βάρος γυναικών που γνώριζε μέσω διαδικτύου στη Σκωτία και στο Λονδίνο, προτού καταδικαστεί το 2024.

Οι απάτες του Χάρκινς περιλάμβαναν το να προσποιείται ότι κανόνιζε ρομαντικά ταξίδια για γυναίκες που γνώριζε σε εφαρμογές γνωριμιών.

Η πρώτη συνάντηση

Η Νάντια πιστεύει ότι έπρεπε να είχε σταματήσει πολύ νωρίτερα. Είναι ανάμεσα στα θύματα που ζητούν από την αστυνομία της Σκωτίας να ζητήσει συγγνώμη από όσες προσπάθησαν να τον καταγγείλουν.

Η Νάντια, σήμερα 34 ετών, και ο Χάρκινς, 38, ταίριαξαν στο Tinder πριν από επτά χρόνια. Αντάλλαξαν μηνύματα και, μετά από μερικές εβδομάδες, αποφάσισαν να βγουν για δείπνο στη Γλασκώβη.

Το πρώτο «καμπανάκι» για τη Νάντια ήρθε όταν έφτασε να τον πάρει από το διαμέρισμά του στο Cumbernauld. Εκείνος άνοιξε την πόρτα φορώντας φόρμα και φανελάκι, λέγοντάς της ότι ήταν πολύ κουρασμένος για να βγουν και προτείνοντάς της να μείνουν στο σπίτι του και να παραγγείλουν φαγητό απ’ έξω.

«Από εκεί και πέρα άρχισε το παράλογο», είπε η Νάντια.

«Μπήκα μέσα. Το σπίτι ήταν άδειο. Καμία επίπλωση. Το σαλόνι τελείως γυμνό, μόνο μια τηλεόραση πάνω σε κάτι κουτιά».

Ο Χάρκινς της πρόσφερε βότκα. Όταν εκείνη αρνήθηκε και έβαλε μόνη της ένα ποτήρι Coca-Cola Light, λέει πως η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα.

«Ήταν σαν να έκανε εσωτερικά ένα αντρικό ξέσπασμα», περιγράφει. «Με κοίταξε λες και έλεγε “ποια νομίζεις ότι είσαι; γιατί σερβίρεσαι μόνη σου;”».

Ο Χάρκινς καταδικάστηκε για 19 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και για βιασμό.

Η Νάντια νευρική, γέμισε το ποτήρι ως πάνω, και της επεσε απο τα χέρια. «Η ματιά του ήταν τρομακτική. Είπε κάτι σαν “είσαι άτσαλη, δεν σέβεσαι την περιουσία μου. Είσαι γελοία”.

Σκέφτηκα “μας κοροϊδεύεις;”. Ήταν λάμινεϊτ! Του είπα “κοίτα, φεύγω”. Και τότε έδειξε την πόρτα και άρχισε να βρίζει».

«Φοβήθηκα πολύ», λέει η Νάντια. «Νόμιζα ότι θα με ακολουθούσε έξω. Μπήκα στο αμάξι, κλείδωσα τις πόρτες και έφυγα.
Νόμιζα ότι τελείωσε εκεί, αλλά έγινε πολύ χειρότερο μετά. Δε θα πίστευες ότι η ζωή μου θα καταστρεφόταν τόσο πολύ από μια συνάντηση 20 λεπτών με αυτόν τον άνθρωπο».

Τα απειλητικά μηνύματα

Επόμενος στόχος των ύβρεων του Χάρκινς η εμφάνισή της: «Χοντρή αγελάδα, μοιάζεις με γουρούνι, φοράς πολύ μέικαπ». Της έγραφε μέχρι το άλλο ξημέρωμα, καταρρακώνοντας την αυτοεκτίμηση της Νάντιας που είχε αγωνιστεί πολύ να επανακτήσει μετά από μια δύσκολη περίοδο που είχε περάσει.

«Αν δεν είχα την κόρη μου, θα είχα βάλει τέλος στη ζωή μου», λέει σήμερα.

Αν και αμέσως ανέφερε στην αστυνομία τις απειλές του Χάρκινς, αλλά άκουσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Δεν υπάρχουν ευθείες απειλές σε βάρος της, άκουσε από την αστυνομία – αλλά, αν υπάρξουν ποτέ, να τους ενημερώσει.

Μην μπορώντας να κάνει πολλά, η Νάντια μπλόκαρε τον αριθμό του, αλλά ο Χάρκινς συνέχισε να την παρενοχλεί από τα social media μέσα από πρόσωπα που τη γνώριζαν.

Ο Χάρκινς κατάφερε να διαφεύγει της δικαιοσύνης για χρόνια.

Αργότερα η Νάντια διάβασε τη μαρτυρία μιας γυναίκας που βίασε ο Χάρκινς και συνειδητοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί αν η αστυνομία είχε αναλάβει δράση εναντίον του. Ο Χάρκινς τη βίασε δύο μήνες μετά το ραντεβού μαζί της, «η κοπέλα θα μπορούσε να είχε σωθεί», λέει.

Τελικά ο Χάρκινς φυλακίστηκε το 2024, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία «δράσης». Η ποινή είναι 12 χρόνια για 19 αδικήματα για σωματική και σεξουαλική βία κατά 10 γυναικών. Μεταξύ τους οι απειλές και οι εκφοβισμοί κατά της Νάντιας και της οικογένειας της.

Πέρα από αυτά ο Χάρκινς παραδέχτηκε τις κατηγορίες για απάτη. Είχε αποσπάσει συνολικά 214.000 λίρες (περίπου 240.000 ευρώ) από γυναίκες, μεταξύ άλλων με ψεύτικα επενδυτικά προγράμματα αλλά και χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες γυναικών για να πάρει τραπεζικά δάνεια.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι απέσπασε άλλες 70.000 λίρες από γυναίκες. Συνολικά τα θύματά του ήταν τουλάχιστον 30 γυναίκες.

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα
Ελλάδα 11.11.25

Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
