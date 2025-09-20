Βιαστής των dating apps: Άνδρας στο Λονδίνο μετέδωσε τον HIV εκατοντάδες άντρες

Ένας άνδρας από το Χορντσερτς, στο Ανατολικό Λονδίνο, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχος για βιασμό και ομολόγησε την ενοχή του για σοβαρή σωματική βλάβη, ενώ φέρεται να είχε θέσει σε κίνδυνο την υγεία δεκάδων άλλων μέσω της μετάδοσης του HIV.

Ο Jonathan Carl, 42 ετών, καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκισης τον Ιούνιο στο Snaresbrook Crown Court, σύμφωνα με το Sky News.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στις αρχές, καθώς η έκταση των αδικημάτων φαίνεται να ξεπερνά τις μέχρι τώρα γνωστές καταγγελίες.

We are appealing for men to come forward following the sentencing of Jonathan Carl for rape and the reckless transmission of HIV. We advise anyone who may believe they are a victim or has had contact with Jonathan Carl that they are concerned about to speak to us – you will be… pic.twitter.com/94eQYUFX5P — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 19, 2025

Η χρήση dating apps

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι ο Carl χρησιμοποίησε πολλές εφαρμογές γνωριμιών, όπως οι Grindr και Scruff, για να έρθει σε επαφή με δεκάδες άνδρες μεταξύ 2019 και 2023.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι είχε σεξουαλική επαφή με έως και 400 άνδρες.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξεταστεί 82 από αυτούς, ενώ ορισμένοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό HIV.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι περίπου 318 άνδρες ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Η αστυνομία καλεί τα πιθανά θύματα να παρουσιαστούν άμεσα για εξετάσεις και υποστήριξη, προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω κίνδυνοι για την υγεία τους.

Η σύλληψη του Carl έγινε τον Ιανουάριο του 2024, μετά από καταγγελίες δύο ανδρών για βιασμό που φέρεται να συνέβησαν τον Οκτώβριο του 2022 και τον Αύγουστο του 2023.

Τα θύματα περιγράφουν σοβαρές ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις, με ένα από αυτά να αναφέρει ότι ένιωσε «αδύναμος και χωρίς αξία», ενώ άλλος αναφέρει ότι η εμπειρία του έχει επηρεάσει την ικανότητά του να έχει μελλοντικές ρομαντικές σχέσεις, λόγω της κοινωνικής αντίληψης για τον HIV.

Jonathan Carl must feel so much self hatred that he decided to punish the rest of the #LGBTQ community Police urge hundreds of rape victims to come forward for #HIV testing as ‘predator’ is convictedhttps://t.co/4dArfvFZgX — EU/UE #FBPE #NAFO #Facciamorete (@EUUE23668752) September 20, 2025

Μέτρα και υποστήριξη προς τα θύματα

Ο Carl καταδικάστηκε επίσης σε 15ετή εντολή σεξουαλικής πρόληψης, η οποία απαιτεί να ενημερώνει την αστυνομία για οποιονδήποτε νέο σεξουαλικό σύντροφο και να αποκαλύπτει την κατάσταση του HIV του εφόσον δεν λαμβάνει τα φάρμακά του.

Η επιθεωρήτρια Sarah Bishop δήλωσε ότι οι αρχές συνεργάζονται στενά με τον NHS και φιλανθρωπικές οργανώσεις για να διασφαλίσουν ότι όλα τα πιθανά θύματα έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές εξετάσεις, συμβουλές και ψυχολογική υποστήριξη, διαβεβαιώνοντας ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος του σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία.