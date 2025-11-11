Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου
Ο Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο "TransMEA 2025" στο Κάιρο, σημείωσε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου» είναι «πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».
«Η σύνδεση, η συνεργασία και η προώθηση επενδυτικών και αναπτυξιακών συμφωνιών σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της περιοχής, θα προσφέρουν ασφάλεια και θα φέρουν ευημερία στις χώρες μας», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο «TransMEA 2025″ στο Κάιρο. Όπως επισήμανε, «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε αυτούς τους τομείς δεν είναι μόνο ζήτημα διπλωματίας, αλλά μια πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».
Ο Υπουργός ανέφερε ότι «η Ελλάδα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο στον κόσμο, έχει μια διαχρονική σχέση με την Αίγυπτο και άρα, οι δύο χώρες προχωρούν από κοινού, δυναμικά σε επενδύσεις και σε αναβάθμιση λιμένων, υποδομών και εγκαταστάσεων».
Κικίλιας: Η συνεργασία και η διασύνδεση μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα
Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τη σημασία των επενδυτικών συμφωνιών και συνεργασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμανιών, των υποδομών και της ενέργειας, ενώ αναφορικά με την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου σημείωσε: «Τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επένδυση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, το ηλεκτρικό καλώδιο από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και στη συνέχεια, θα παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση».
Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας, ανέδειξε τη σημασία των συνεργασιών: «Ελπίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε όλοι μαζί, μέσα από εμπορικές, επενδυτικές και ενεργειακές συμφωνίες, που θα βοηθήσουν τους δύο λαούς να προοδεύσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους. Η συνεργασία και η διασύνδεση μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη και στις δύο χώρες».
