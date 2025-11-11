Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο της τροχαίας
Ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο
- Εκανε τελετές μαγείας για να φέρει τον πρώην σύζυγό της πίσω - «Με ήθελε σκλάβο της»
- Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
- Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο της τροχαίας
- Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Ένας οδηγός στην Πάτρα παρέσυρε και τραυμάτισε έναν τροχονόμο το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου σε μπλόκο στην Ακτή Δυμαίων.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όταν όπως αναφέρει το tempo24, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο.
Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.
- Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε η ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ
- Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
- Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
- Από την «Θεά του Πλούτου» στις φυλακές: Η μεγαλύτερη απάτη Bitcoin στην ιστορία της Βρετανίας
- Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
- Ουκρανία: Γιατί η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα είναι η μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις