Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο της τροχαίας

Ένας οδηγός στην Πάτρα παρέσυρε και τραυμάτισε έναν τροχονόμο το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου σε μπλόκο στην Ακτή Δυμαίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όταν όπως αναφέρει το tempo24, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο.

Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.