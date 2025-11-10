Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Στην Ινδονησία αναγορεύθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο, δυνάμει προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, παρά τις κατηγορίες για ατελείωτη λιτανεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του. Κατά το κείμενο, το οποίο ανέγνωσε στον Τύπο ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο – πρώην στρατηγού -, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος.

Η απονομή αυτή έχει εντείνει τους φόβους για προσπάθειες «εξαγνισμού» της ανόδου και της πολυετούς διακυβέρνησης του Σουχάρτο, μιας περιόδου που χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένη διαφθορά, λογοκρισία και κατηγορίες για μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο τίτλος απονεμήθηκε σε τελετή το πρωί της Δευτέρας, υπό την προεδρία του Προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, πρώην γαμπρού του Σουχάρτο, παρά τις διαμαρτυρίες ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας και οικογενειών θυμάτων της σιδηράς διακυβέρνησης του δικτάτορα.

«Ένας εξέχων άνδρας από την επαρχία Κεντρικής Ιάβας, ήρωας του αγώνα για την ανεξαρτησία, ο στρατηγός Σουχάρτο ξεχώρισε ήδη από την εποχή της ανεξαρτησίας», ανέφερε ο εκφωνητής καθώς ο Πραμπόβο παρέδιδε το βραβείο στην κόρη και τον γιο του Σουχάρτο. Η Ινδονησία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1945 από τις τότε αποικιακές δυνάμεις, την Ολλανδία και την Ιαπωνία.

Ινδονησία: Οργή για την τιμητική διάκριση στον Σουχάρτο

Ο Σουχάρτο, που κυβέρνησε την Ινδονησία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση το 1998, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων και αιματηρών ταραχών κατά τη διάρκεια οικονομικής κρίσης. Πέθανε το 2006 σε ηλικία 86 ετών.

Ο Πραμπόβο, ο οποίος είχε παντρευτεί και αργότερα χωρίσει την κόρη του Σουχάρτο, Σίτι Χεντιάτι Χαριάτι, έχει κατά το παρελθόν εκφραστεί ανοιχτά με επαίνους για τον πρώην πεθερό του, ενώ έχει δεχθεί επικρίσεις για τον αυξανόμενο ρόλο του στρατού στη δημόσια ζωή από τότε που ανέλαβε την προεδρία πέρυσι.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος, πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων, αποπέμφθηκε από το στρατό την ίδια χρονιά που ανατράπηκε ο Σουχάρτο, amid κατηγορίες ότι συμμετείχε στην απαγωγή ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας. Ο Πραμπόβο έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή στις κατηγορίες αυτές.

Υπερασπιζόμενος την απονομή του τίτλου του ήρωα στον Σουχάρτο, ο υπουργός Πολιτισμού της Ινδονησίας, Φάντλι Ζον, δήλωσε ότι ο Σουχάρτο άξιζε τη διάκριση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα εναντίον των Ολλανδών το 1949. Αρνήθηκε ότι ο Σουχάρτο είχε ανάμειξη στη σφαγή τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου υπόπτων Κομμουνιστών το 1965–66, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Προσπάθεια εξαγνισμού ιστορικών εγκλημάτων»

Αίτηση εναντίον της τιμητικής διάκρισης στον πρώην δικτάτορα, υπογράφτηκε από 500 και πλέον πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αξίωσαν από τον πρόεδρο Πραμπόβο να αποσύρει το όνομα του από τον κατάλογο. Στην επιστολή τους, οι 500 προσωπικότητες έκριναν ότι η απόδοση της τιμής αυτής στον Σουχάρτο αποτελεί «προδοσία των θυμάτων και των δημοκρατικών αξιών», «προδοσία των μεταρρυθμίσεων και επικίνδυνη διαστρέβλωση της ιστορίας για τη νέα γενιά».

Οι ακτιβιστές στην Ινδονήσιοι ακτιβιστές χαρακτήρισαν την αναγόρευση του Σουχάρτο ως «σοκαριστική».

«Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες της ιστορίας, κατά την κατάληψη της εξουσίας του, να ανακηρύσσεται εθνικός ήρωας; Είναι απολύτως παράλογο», δήλωσε ο Ουσμάν Χαμίδ της Διεθνούς Αμνηστίας Ινδονησίας.

«Πρόκειται για μια κατάφωρη προσπάθεια εξαγνισμού ιστορικών εγκλημάτων. Η απόφαση αυτή αγνοεί τις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να ζητούν δικαιοσύνη».

Η κυβέρνηση δεν προέβη αμέσως σε σχολιασμό των καταγγελιών αυτών.

Οι συζητήσεις για την ανακήρυξη του Σουχάρτο ως εθνικού ήρωα έχουν επίσης προκαλέσει διαδηλώσεις στην Τζακάρτα, όπου τις τελευταίες ημέρες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κοντά στο προεδρικό μέγαρο κρατώντας πλακάτ που γράφουν «Σταματήστε τον εξαγνισμό του στρατηγού της σφαγής» και «Χιλιάδες πέθαναν, αλλά η χώρα επέλεξε να ξεχάσει».