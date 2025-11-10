newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 08:08

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Στην Ινδονησία αναγορεύθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο, δυνάμει προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, παρά τις κατηγορίες για ατελείωτη λιτανεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του.  Κατά το κείμενο, το οποίο ανέγνωσε στον Τύπο ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο – πρώην στρατηγού -, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος.

Η απονομή αυτή έχει εντείνει τους φόβους για προσπάθειες «εξαγνισμού» της ανόδου και της πολυετούς διακυβέρνησης του Σουχάρτο, μιας περιόδου που χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένη διαφθορά, λογοκρισία και κατηγορίες για μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο τίτλος απονεμήθηκε σε τελετή το πρωί της Δευτέρας, υπό την προεδρία του Προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, πρώην γαμπρού του Σουχάρτο, παρά τις διαμαρτυρίες ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας και οικογενειών θυμάτων της σιδηράς διακυβέρνησης του δικτάτορα.

«Ένας εξέχων άνδρας από την επαρχία Κεντρικής Ιάβας, ήρωας του αγώνα για την ανεξαρτησία, ο στρατηγός Σουχάρτο ξεχώρισε ήδη από την εποχή της ανεξαρτησίας», ανέφερε ο εκφωνητής καθώς ο Πραμπόβο παρέδιδε το βραβείο στην κόρη και τον γιο του Σουχάρτο. Η Ινδονησία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1945 από τις τότε αποικιακές δυνάμεις, την Ολλανδία και την Ιαπωνία.

Ινδονησία: Οργή για την τιμητική διάκριση στον Σουχάρτο

Αίτηση εναντίον της τιμητικής διάκρισης στον πρώην δικτάτορα, που πέθανε το 2008, υπογράφτηκε από 500 και πλέον πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αξίωσαν από τον πρόεδρο Πραμπόβο να αποσύρει το όνομα του από τον κατάλογο.

Ο Σουχάρτο, που κυβέρνησε την Ινδονησία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση το 1998, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων και αιματηρών ταραχών κατά τη διάρκεια οικονομικής κρίσης. Πέθανε το 2006 σε ηλικία 86 ετών.

Ο Πραμπόβο, ο οποίος είχε παντρευτεί και αργότερα χωρίσει την κόρη του Σουχάρτο, Σίτι Χεντιάτι Χαριάτι, έχει κατά το παρελθόν εκφραστεί ανοιχτά με επαίνους για τον πρώην πεθερό του, ενώ έχει δεχθεί επικρίσεις για τον αυξανόμενο ρόλο του στρατού στη δημόσια ζωή από τότε που ανέλαβε την προεδρία πέρυσι.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος, πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων, αποπέμφθηκε από το στρατό την ίδια χρονιά που ανατράπηκε ο Σουχάρτο, amid κατηγορίες ότι συμμετείχε στην απαγωγή ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας. Ο Πραμπόβο έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή στις κατηγορίες αυτές.

Υπερασπιζόμενος την απονομή του τίτλου του ήρωα στον Σουχάρτο, ο υπουργός Πολιτισμού της Ινδονησίας, Φάντλι Ζον, δήλωσε ότι ο Σουχάρτο άξιζε τη διάκριση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα εναντίον των Ολλανδών το 1949. Αρνήθηκε ότι ο Σουχάρτο είχε ανάμειξη στη σφαγή τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου υπόπτων Κομμουνιστών το 1965–66, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Προσπάθεια εξαγνισμού ιστορικών εγκλημάτων»

Αίτηση εναντίον της τιμητικής διάκρισης στον πρώην δικτάτορα, υπογράφτηκε από 500 και πλέον πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αξίωσαν από τον πρόεδρο Πραμπόβο να αποσύρει το όνομα του από τον κατάλογο. Στην επιστολή τους, οι 500 προσωπικότητες έκριναν ότι η απόδοση της τιμής αυτής στον Σουχάρτο αποτελεί «προδοσία των θυμάτων και των δημοκρατικών αξιών», «προδοσία των μεταρρυθμίσεων και επικίνδυνη διαστρέβλωση της ιστορίας για τη νέα γενιά».

Οι ακτιβιστές στην Ινδονήσιοι ακτιβιστές χαρακτήρισαν την αναγόρευση του Σουχάρτο ως «σοκαριστική».

«Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες της ιστορίας, κατά την κατάληψη της εξουσίας του, να ανακηρύσσεται εθνικός ήρωας; Είναι απολύτως παράλογο», δήλωσε ο Ουσμάν Χαμίδ της Διεθνούς Αμνηστίας Ινδονησίας.

«Πρόκειται για μια κατάφωρη προσπάθεια εξαγνισμού ιστορικών εγκλημάτων. Η απόφαση αυτή αγνοεί τις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να ζητούν δικαιοσύνη».

Η κυβέρνηση δεν προέβη αμέσως σε σχολιασμό των καταγγελιών αυτών.

Οι συζητήσεις για την ανακήρυξη του Σουχάρτο ως εθνικού ήρωα έχουν επίσης προκαλέσει διαδηλώσεις στην Τζακάρτα, όπου τις τελευταίες ημέρες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κοντά στο προεδρικό μέγαρο κρατώντας πλακάτ που γράφουν «Σταματήστε τον εξαγνισμό του στρατηγού της σφαγής» και «Χιλιάδες πέθαναν, αλλά η χώρα επέλεξε να ξεχάσει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο
Ρωσία 10.11.25

Τι γυρεύει ο Σοϊγκού στην Αίγυπτο;

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επικεφαλής πολυμελούς ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κανένας αυτόχθονας στη νέα δεξιά κυβέρνηση – Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό
Ροδρίγο Πας 10.11.25

Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία

Οι υπουργοί της νέας δεξιάς κυβέρνησης, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες στη Βολιβία, ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης
Κόσμος 10.11.25 Upd: 05:10

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown

Προσωρινή συμφωνία κλείστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο και να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Σύνταξη
Πιασμένοι οι πρόσφυγες στην επικίνδυνη παγίδα των συρράξεων και της κλιματικής αλλαγής
ΟΗΕ 10.11.25

Πιασμένοι σε επικίνδυνη παγίδα οι πρόσφυγες

Οι χώρες που φιλοξενούν πάνω από το 45% των προσφύγων εξαιτίας ένοπλων συρράξεων είναι αυτές οι οποίες θα εκτεθούν στους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα
Καιρός 10.11.25

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε αυτοκίνητα - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή - Υψηλά ύψη βροχής στην Κέρκυρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών
Ελλάδα 10.11.25

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Έναν ιερό ναό φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σύνταξη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο