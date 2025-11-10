Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Οι αρχές του Ισραήλ υπέβαλαν αίτημα το οποίο πιθανώς να επιτρέψει την κατάσχεση 50 σκαφών που χρησιμοποιήθηκαν από ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα. Οι ακτιβιστές είχαν ως στόχο να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραηλινού Ναυτικού στην περιοχή. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι «η Χαμάς βοήθησε στη χρηματοδότηση και τον συντονισμό των προσπαθειών». Κάτι που διαψεύδει η ελληνική πλευρά. Τα πλοία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε αίτημα που κατατέθηκε την Δευτέρα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα, η Εισαγγελία ισχυρίζεται ότι «σημαντικός αριθμός των σκαφών» που χρησιμοποιήθηκαν στις νηοπομπές, ανήκουν σε μια «εταιρεία-βιτρίνα της τρομοκρατικής οργάνωσης». Εννοώντας την οργάνωση Παλαιστινίων της Διασποράς, Παλαιστινιακή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού.

Σύμφωνα με το αίτημα, 16 από τα σκάφη ανήκαν στην εταιρεία Neptune Cyber, η οποία φέρεται να λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας ΜΚΟ που συνδέεται με τη Χαμάς, την Παλαιστινιακή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA). Η αρμόδια Εισαγγελία δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες όλων των πλοίων τους οποίους αφορά το αίτημα κατάσχεσης, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Πολλά από τα πλοία που συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Στόλο της Ανθεκτικότητας, Global Sumud Flotilla, αγοράστηκαν με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο μέσω crowdfunding, ενώ άλλα είναι ιδιόκτητα.

Η εισαγγελία ισχυρίζεται πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να κατασχέσει τα πλοία

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να κατασχέσει τα πλοία βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο προβλέπει ότι τα κυρίαρχα κράτη μπορούν να αναχαιτίζουν και ενδεχομένως να κατασχεθούν πλοία που επιχειρούν να παραβιάσουν έναν ναυτικό αποκλεισμό. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται γιατί ο ναυτικός αποκλεισμός δεν ήταν αναγνωρισμένος και η κατάσχεση επιτρέπεται όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η προσπάθεια «ήταν άνευ προηγουμένου σε κλίμακα και εύρος, με οργανωμένο σχεδιασμό και κεντρική διοίκηση, με στόχο την πρόκληση του ναυτικού και την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού», γράφουν οι εισαγγελείς. Προσθέτουν ότι η κίνηση των πλοίων «μοιάζει με τις ελιγμούς στρατιωτικών πλοίων που πλέουν σε σχηματισμό».

Η αλήθεια είναι πως αρκετοί από τους καπετάνιους των πλοίων έκαναν μανούβρες για να αποφύγουν τη σύλληψη, προσπαθώντας ενεργητικά να φτάσουν στις ακτές της Γάζας. Δεν ήταν δηλαδή μια καθαρά συμβολική κίνηση η πλεύση του στόλου, αλλά σκόπευαν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους, να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια.

Εκατοντάδες ακτιβιστές ανάμεσά τους και Έλληνες έφτασαν σε διεθνή ύδατα στις αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, κατευθυνόμενα στα ναυτικά ύδατα της Γάζας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΟΗΕ. Το ισραηλινό ναυτικό αναχαίτισε και τις δύο νηοπομπές, η πρώτη αποτελούμενη από 41 πλοία και η δεύτερη από εννέα, σύμφωνα με την εισαγγελία της Χάιφα.

Το Ισραήλ συνέλαβε τους ακτιβιστές πριν τους «απελάσει» (η πλευρά των ακτιβιστών μίλησε και μιλά για απαγωγή καθώς δεν κινούνταν προς το Ισραήλ που βρέθηκαν, αλλά προς τη Γάζα), με τους ακτιβιστές να καταγγέλλουν σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.