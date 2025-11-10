Ο Γιούστα, η ρήτρα 500.000 ευρώ και το μεγάλο ενδιαφέρον από τη Euroleague

Η ισπανική αγορά πάντα είχε ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που ερχόντουσαν στη Euroleague και έκαναν… θραύση και φαίνεται πως μια από αυτές είναι και ο Σάντι Γιούστα.

Ο Ισπανός παίκτης της Σαραγόσα, σύμφωνα με τον Σέρχιο Μαρτίνεθ και το Solobasket είναι μια τέτοια περίπτωση που απασχολεί έντονα τη Euroleague και κυρίως της ισπανικές ομάδες.

Ποιες ομάδες θέλουν τον Γιούστα

Συγκεκριμένα, τον παίκτη τον παρακολουθούν τρεις ομάδες της Liga Endesa: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον φέρουν στα σαλόνια της Euroleague και σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, δεν θα είναι και ιδιαίτερα δύσκολο.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και η ρήτρα των 500.000 ευρώ θεωρείται βατή για ομάδες της Euroleague, που ήδη τον παρακολουθούν στενά.

Ο Σάντι Γιούστα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, με 14,0 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά αγώνα, όντας ο πρώτος σκόρερ της Liga Endesa.