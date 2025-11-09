Ο ΜακΚόρμακ φεύγει από την Μπάγερν – Έντονο ενδιαφέρον από ομάδα της Euroleague

Η Μπασκόνια έχει το βλέμμα της στην αγορά και αναζητά έναν ψηλό για να ενισχύσει την front line της ενόψει της συνέχειας. Ένα από τα ονόματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες για τους Βάσκους είναι αυτό του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, το μέλλον του οποίου στην Μπάγερν Μονάχου παραμένει αμφίβολο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τσέμα ντε Λούκας, ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να αποχωρήσει από τον Βαυαρικό σύλλογο και η Μπασκόνια τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα της.

Ο ΜακΚόρμακ, η Euroleague και η Μπασκόνια

Ένας από τους λόγους που τον εξετάζουν οι Ισπανοί είναι το διαβατήριο που θα πάρει σύντομα από τη Ρουάντα, κάτι που θα του επιτρέψει να λογίζεται ως παίκτης Cotonou, που σημαίνει πως δεν θα λογίζεται ως ξένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague για τον πρώτο γύρο αφού έχει παίξει με την Μπάγερν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός έπαιξε πέρσι 28 φορές στην EuroLeague με την Αρμάνι και την ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά ματς, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στις Μπεσίκτας, Νταρουσάφακα, Γαλατάσαραϊ και Αρμάνι Μιλάνο, ενώ είναι και απόφοιτος του κολλεγίου του Κάνσας.