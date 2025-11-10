sports betsson
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Ασταμάτητοι οι Θάντερ (100-114) – Διέλυσαν τους Κινγκς οι Τίμπεργουλβς (144-117)
Μπάσκετ 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:25

Ασταμάτητοι οι Θάντερ (100-114) – Διέλυσαν τους Κινγκς οι Τίμπεργουλβς (144-117)

Oι Θάντερ επικράτησαν με 114-100 των Γκρίζλις, με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να οδηγεί την Οκλαχόμα σε άλλο ένα παιχνίδι – Οι Τίμπεργουλβς πήραν άνετη νίκη κοντρα στους Κινγκς με 144-117

Οι Θάντερ δείχνουν πως είναι η κορυφαία ομάδα στη λίγκα, επικρατώντας των Γκρίζλις με 114-100 και έκαναν το 10-1 στη φετινή λίγκα. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν για άλλη μια φορά ασταμάτητος με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Μίτσελ και ο Χόλμγκρεν είχαν από 21 πόντους, ενώ ο Χάρτενσταϊν έκανε double-double 18 με πόντους και 13 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Κάουαρντ μέτρησε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Τζάκσον 17 πόντους με 7 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Οι Τίμπεργουλβς είχαν ένα άνετο βράδυ στο Σακραμέντο, επικρατώντας των Κινγκς με 144-117. Ο Έντουαρντς είχε 26 πόντους, ο ΜακΝτάνιελς μέτρησε 21 πόντους και ο Γκομπέρ είχε double-double με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για το Σακραμέντο, ο ΛαΒίν είχε 26 πόντους, ο Σαμπόνις 20 με 13 ριμπάουντ και 22 πόντους ο ΝτεΡόζαν.

YouTube thumbnail

Μεγάλο διπλό για το Ντιτρόιτ που πέρασε με 111-108 από τη Φιλαδέλφεια, με τον Κάνινγχαμ να έχει 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Ντούρεν μέτρησε 21 πόντους και 16 ασίστ. Από την άλλη, ο Μάξεϊ είχε 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντράμοντ ήταν «διπλός» με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι Σέλτικς επικράτησαν με 111-107 μέσα στο Ορλάντο, με τον Μπράουν να έχει 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και ο Σάιμονς σταμάτησε στους 25. Για τους γηπεδούχους, ο Μπανκέρο μέτρησε 28 πόντους και από 20 είχαν οι Σαγκς και Βάγκνερ.

YouTube thumbnail

Οι Γουόριορς επικράτησαν με 114-83 των Πέισερς, με τον Μπάτλερ να έχει  21 πόντους με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από 14 πόντους μέτρησαν οι Ποστ και Ποτζιέμσκι. Στον αντίποδα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νέμπχαρντ με 14 πόντους και 9 ασίστ.

Οι Νικς επικράτησαν με 134-98 των Νετς  χωρίς να απειληθούν σε καμιά στιγμή του ματς, παίρνοντας το ντέρμπι της Νέας Υόρκης. Για τους νικητές, ο Τάουνς τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από 19 πόντους είχαν οι Μπράνσον και Ανουνόμπι. Για το Μπρούκλιν, 25 πόντους είχε ο Πόρτερ

YouTube thumbnail

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Γκρίζλις-Θάντερ 100-114

Νικς-Νετς 134-98

Μάτζικ-Σέλτικς 107-111

Σίξερς-Πίστονς 108-111

Γουόριορς-Πέισερς 114-83

Κινγκς-Τίμπεργουλβς 117-144

World
Γουόρεν Μπάφετ: Τέλος εποχής με την ανακοίνωση αποχώρησης του «Μάντη της Όμαχα»

Γουόρεν Μπάφετ: Τέλος εποχής με την ανακοίνωση αποχώρησης του «Μάντη της Όμαχα»

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, με 2-1 επί του ΠΑΟΚ και τον «έριξε» στη 2η θέση. Πάντοβιτς και Γεντβάι οι σκόρερ του «τριφυλλιού», μείωσε με πανέμορφο γκολ ο Κωνσταντέλιας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
Απόρριψη αποφυλάκισης 10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο