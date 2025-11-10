Ασταμάτητοι οι Θάντερ (100-114) – Διέλυσαν τους Κινγκς οι Τίμπεργουλβς (144-117)

Οι Θάντερ δείχνουν πως είναι η κορυφαία ομάδα στη λίγκα, επικρατώντας των Γκρίζλις με 114-100 και έκαναν το 10-1 στη φετινή λίγκα. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν για άλλη μια φορά ασταμάτητος με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Μίτσελ και ο Χόλμγκρεν είχαν από 21 πόντους, ενώ ο Χάρτενσταϊν έκανε double-double 18 με πόντους και 13 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Κάουαρντ μέτρησε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Τζάκσον 17 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Οι Τίμπεργουλβς είχαν ένα άνετο βράδυ στο Σακραμέντο, επικρατώντας των Κινγκς με 144-117. Ο Έντουαρντς είχε 26 πόντους, ο ΜακΝτάνιελς μέτρησε 21 πόντους και ο Γκομπέρ είχε double-double με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για το Σακραμέντο, ο ΛαΒίν είχε 26 πόντους, ο Σαμπόνις 20 με 13 ριμπάουντ και 22 πόντους ο ΝτεΡόζαν.

Μεγάλο διπλό για το Ντιτρόιτ που πέρασε με 111-108 από τη Φιλαδέλφεια, με τον Κάνινγχαμ να έχει 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Ντούρεν μέτρησε 21 πόντους και 16 ασίστ. Από την άλλη, ο Μάξεϊ είχε 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντράμοντ ήταν «διπλός» με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι Σέλτικς επικράτησαν με 111-107 μέσα στο Ορλάντο, με τον Μπράουν να έχει 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και ο Σάιμονς σταμάτησε στους 25. Για τους γηπεδούχους, ο Μπανκέρο μέτρησε 28 πόντους και από 20 είχαν οι Σαγκς και Βάγκνερ.

Οι Γουόριορς επικράτησαν με 114-83 των Πέισερς, με τον Μπάτλερ να έχει 21 πόντους με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από 14 πόντους μέτρησαν οι Ποστ και Ποτζιέμσκι. Στον αντίποδα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νέμπχαρντ με 14 πόντους και 9 ασίστ.

Οι Νικς επικράτησαν με 134-98 των Νετς χωρίς να απειληθούν σε καμιά στιγμή του ματς, παίρνοντας το ντέρμπι της Νέας Υόρκης. Για τους νικητές, ο Τάουνς τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από 19 πόντους είχαν οι Μπράνσον και Ανουνόμπι. Για το Μπρούκλιν, 25 πόντους είχε ο Πόρτερ

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Γκρίζλις-Θάντερ 100-114

Νικς-Νετς 134-98

Μάτζικ-Σέλτικς 107-111

Σίξερς-Πίστονς 108-111

Γουόριορς-Πέισερς 114-83

Κινγκς-Τίμπεργουλβς 117-144