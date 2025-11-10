Κατρίνης: Θα πάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις;

Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν θα πάνε τα στελέχη της ΝΔ στις αγροτικές κινητοποιήσεις της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ο κ. Κατρίνης, ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «αύριο, κατεβαίνουν οι αγρότες να κάνουν συλλαλητήριο. Γιατί διαμαρτύρονται οι αγρότες; Γιατί έχουν να πάρουν επιδοτήσεις δύο χρόνια. Γιατί διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι; Γιατί εδώ θερίζει ευλογιά ο καταροϊκός και η κυβέρνηση κάθεται απαθής, λες και μπορεί να υπάρξει χρόνος ουδέτερος, που οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταστρέφονται μπορούν να περιμένουν» για να προσθέσει στη συνέχεια πως «πριν λίγες μέρες ήρθε ο επίτροπος Χάνσεν για να δει την πρόταση που καταθέσαμε μετά από μήνες για τον τρόπο ελέγχου και καταβολής των επιδοτήσεων και είναι άγνωστο το αν και πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις, όχι του 2025, του 2024. Και όλα αυτά γιατί η ΝΔ επέλεξε να κάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνδρο διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης. Ένα ‘παραμάγαζο και κέντρο διαπλοκής για να δίνετε χρήματα στους κολλητούς σας’».

Μιλώντας για την ακρίβεια ανέφερε ότι είναι το νούμερο ένα εύρημα όλων των δημοσκοπήσεων, το οποίο διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, προσπαθεί να πείσει ότι η ακρίβεια τέλειωσε, καταργώντας το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος, ενώ ανακοίνωσε πριν από 20 μέρες 2.000 δήθεν κωδικούς αλλά ο πληθωρισμός τροφίμων διπλασιάστηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Έφερε ακόμη ως παράδειγμα το θέμα των προμηθειών των τραπεζών όπου η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει μέτρα αλλά «τα κέρδη τους από προμήθειες είναι περισσότερα το τελευταίο εξάμηνο του 25 σε σχέση με το αντίστοιχο το 2024».

«Η ενέργεια έχει γίνει αντικείμενο αισχροκέρδειας λίγων και μεγάλων παικτών στη χώρα»

Αναφερόμενος τέλος στα ενεργειακά, θύμισε πως πρώτο το ΠΑΣΟΚ εργάστηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και την σύνδεση αυτής με την γεωπολιτική διάσταση, αναρωτήθηκε όμως τι από αυτά περνάνε στον καταναλωτή και στον αγρότη. Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει τον «τροχονόμο» και παρακολουθεί το πώς πηγαίνει το χρηματιστήριο ενέργειας ενώ η κατάσταση είναι πλέον μη διαχειρίσιμη ενώ αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους.

Τέλος, επισήμανε ότι η «ενέργεια έχει γίνει αντικείμενο αισχροκέρδειας λίγων και μεγάλων παικτών στη χώρα» για να προσθέσει «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν δίκτυα συνδέονται αυτοί οι οποίοι πάνε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μην δίνονται κίνητρα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς να μπορούν να έχουν ενεργειακή αυτονομία και να λέμε ότι θέλει η χώρα να έχει σήμερα παραγωγική ανασυγκρότηση και αυτάρκεια διατροφική», ενώ κλείνοντας αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή δημοκρατία.