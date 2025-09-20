«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στο MEGA άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

«Είναι νωρίς ακόμα για να δούμε πώς οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αποτιμήθηκαν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ γιατί είναι πολύ νωπό το διάστημα, όμως είναι σημαντικό και αξιοσημείωτο μάλλον ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού περί ελάφρυνσης, περί χρημάτων που θα πάνε στην τσέπη, περί καλύτερων ημερών που θα δουν οι πολίτες με διακυβέρνηση της ΝΔ, μάλλον δεν πείθουν».

«Εμείς τις δημοσκοπήσεις τις αξιολογούμε και προφανώς ο στόχος μας και η προσπάθειά μας είναι τα ποσοστά να μεγαλώσουν και να οδηγήσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές σε αυτό που ζητάει η πλειοψηφία, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή την πολιτική αλλαγή», τονίζει.

«Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια»

Όπως ο ίδιος επισημαίνει:

«Οτιδήποτε εξαγγέλλει το ΠΑΣΟΚ και γενικά η αντιπολίτευση, η ΝΔ λέει ότι εδώ είναι ‘λεφτόδεντρα’. Όταν είχαμε πει για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, όταν είχαμε πει για το θέμα της προσωπικής διαφοράς, όταν είχαμε πει για τις κοινωνικές κατοικίες, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης το ΠΑΣΟΚ μοιράζει υποσχέσεις και ‘λεφτόδεντρα’. Κάποια από αυτά, σε μεταγενέστερο χρόνο, έστω και εν μέρει, τα υιοθετεί».

«Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια που εδώ και 4 χρόνια διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν αποτύχει», καταλήγει.

«Έχουμε μία κυβέρνηση που παράγει σκάνδαλα»

Για τις πολιτικές εξελίξεις, μίλησε και ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, λέει:

«Εμείς έχουμε μία εντελώς διαφορετική πολιτική σκέψη και αντίληψη, ένα διαφορετικό μείγμα και αρχιτεκτονική στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής γενικότερα. Έχουμε μία κυβέρνηση, δυστυχώς, η οποία παράγει σκάνδαλα και επιτρέπει και τροφοδοτεί την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Θα πρέπει να υπάρξει μία διαφορετική αντίληψη στο τι θα κάνουμε στην πράξη».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει:

«Ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή που έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι μία Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης. (…) Ακούω για διαχρονικές ευθύνες, όμως εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η Ευρωπαία εισαγγελέας δεν μίλησε για διαχρονικές ευθύνες. Είπε 2019 – 2023 ευθύνες της συγκεκριμένης κυβέρνησης και Βουλή ελέγξτε τις ευθύνες δύο υπουργών».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του και αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζει:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράταξη, συνολικά για τη χώρα. Τι ζητάει ο κόσμος; Ζητάει ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Και όλοι μας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετούμε αυτόν τον στόχο σε κοινό πλαίσιο και οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου, Αλέξη Τσίπρα, είναι σε αυτήν την στόχευση. Ενότητα του προοδευτικού χώρου και προσπάθεια να υπάρξει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης».

Τι λέει ο Σιμόπουλος

«Η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της, οι κυβερνητικοί βουλευτές τη δική τους και η αντιπολίτευση τη δική της. Η κυβέρνηση, δια του πρωθυπουργού όπως εξήγγειλε, πήρε κάποια μέτρα τα οποία οι πολίτες θα τα καταλάβουν όταν θα δουν τα χρήματα στην τσέπη τους. Έχουμε ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης, λέει δεν είναι τίποτα, εγώ λέω ας δούμε τον Ιανουάριο όταν οι πολίτες θα δουν στην τσέπη τους έναν ή δύο μισθούς αν είναι κάτι σημαντικό ή όχι», λέει για τη ΔΕΘ ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της ΝΔ.

«Από την άλλη προσπαθεί, σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να επικεντρωθεί η αντιπολίτευση, και αυτό είναι λογικό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πρόβλημα. Εγώ το είπα ότι είναι σκάνδαλο 3 – 4 μήνες προτού απλωθούν όλα αυτά τα οποία μάθαμε. Συμφωνώ ότι είναι σκάνδαλο, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα πάνε στα δικαστήρια ή θα μπουν στη φυλακή να τους καλέσουμε στη Βουλή και να κάνουν τι; Τους περιβόητους ‘Φραπέδες’ ας πούμε».

«Εγώ αυτό που λέω είναι ναι, υπάρχει και πολιτικό πρόβλημα μεγάλο, που αυτοί οι άνθρωποι μπαινόβγαιναν μέσα στα υπουργεία. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικό. Πρέπει να εξετάσει η Βουλή από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα προβλήματα με τις επιδοτήσεις μέχρι σήμερα», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Βέβαια, επικεντρωνόμενη περισσότερο στο σήμερα γιατί αυτά τα οποία έχουμε μάθει από τις επισυνδέσεις αφορούν κυρίως την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ, πολύ σωστά όμως πάμε και στο παρελθόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία κυβερνητική πλειοψηφία, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Η κυβερνητική πλειοψηφία να εκχωρήσει στην αντιπολίτευση την πλειοψηφία και να κάνει στις Εξεταστικές ό,τι θέλει η αντιπολίτευση;».

«Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία Εξεταστική εξαιρετική, η οποία θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, θα έχει αποφάσεις, αλλά όχι να εκχωρήσουμε και την πλειοψηφία», τονίζει.

Σχετικά με την παρέμβαση Σαμαρά για το θέμα των Τεμπών, αναφέρει:

«Είναι η παρέμβαση ενός πολιτικού ο οποίος είναι ενεργός, ο οποίος σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας και περισσότερο γιατί είχε και πρόσφατα αυτήν την τραγική απώλεια, να κάνει μία παρέμβαση. Ακούω όμως και την κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι θέμα καθαρά της Δικαιοσύνης».

Σχετικά με την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διορισμού του διοικητικού συμβουλίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες ερωτήσεις που έχει απευθύνει προς υπουργούς, λέει:

«Δεν είναι αντάρτικο το να πεις τι γίνεται με την εταιρία του Δημοσίου η οποία θα αγόραζε τα ακίνητα από τα ευάλωτα νοικοκυριά, την πρώτη κατοικία, και θα τα επαναμίσθωνε. (…) Στηρίζω την κυβέρνησή μου πλήρως, την στηρίζω με εποικοδομητική κριτική».