newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:22

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στο MEGA άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

«Είναι νωρίς ακόμα για να δούμε πώς οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αποτιμήθηκαν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ γιατί είναι πολύ νωπό το διάστημα, όμως είναι σημαντικό και αξιοσημείωτο μάλλον ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού περί ελάφρυνσης, περί χρημάτων που θα πάνε στην τσέπη, περί καλύτερων ημερών που θα δουν οι πολίτες με διακυβέρνηση της ΝΔ, μάλλον δεν πείθουν».

«Εμείς τις δημοσκοπήσεις τις αξιολογούμε και προφανώς ο στόχος μας και η προσπάθειά μας είναι τα ποσοστά να μεγαλώσουν και να οδηγήσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές σε αυτό που ζητάει η πλειοψηφία, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή την πολιτική αλλαγή», τονίζει.

«Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια»

Όπως ο ίδιος επισημαίνει:

«Οτιδήποτε εξαγγέλλει το ΠΑΣΟΚ και γενικά η αντιπολίτευση, η ΝΔ λέει ότι εδώ είναι ‘λεφτόδεντρα’. Όταν είχαμε πει για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, όταν είχαμε πει για το θέμα της προσωπικής διαφοράς, όταν είχαμε πει για τις κοινωνικές κατοικίες, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης το ΠΑΣΟΚ μοιράζει υποσχέσεις και ‘λεφτόδεντρα’. Κάποια από αυτά, σε μεταγενέστερο χρόνο, έστω και εν μέρει, τα υιοθετεί».

«Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια που εδώ και 4 χρόνια διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν αποτύχει», καταλήγει.

«Έχουμε μία κυβέρνηση που παράγει σκάνδαλα»

Για τις πολιτικές εξελίξεις, μίλησε και ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, λέει:

«Εμείς έχουμε μία εντελώς διαφορετική πολιτική σκέψη και αντίληψη, ένα διαφορετικό μείγμα και αρχιτεκτονική στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής γενικότερα. Έχουμε μία κυβέρνηση, δυστυχώς, η οποία παράγει σκάνδαλα και επιτρέπει και τροφοδοτεί την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Θα πρέπει να υπάρξει μία διαφορετική αντίληψη στο τι θα κάνουμε στην πράξη».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει:

«Ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή που έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι μία Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης. (…) Ακούω για διαχρονικές ευθύνες, όμως εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η Ευρωπαία εισαγγελέας δεν μίλησε για διαχρονικές ευθύνες. Είπε 2019 – 2023 ευθύνες της συγκεκριμένης κυβέρνησης και Βουλή ελέγξτε τις ευθύνες δύο υπουργών».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του και αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζει:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράταξη, συνολικά για τη χώρα. Τι ζητάει ο κόσμος; Ζητάει ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Και όλοι μας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετούμε αυτόν τον στόχο σε κοινό πλαίσιο και οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου, Αλέξη Τσίπρα, είναι σε αυτήν την στόχευση. Ενότητα του προοδευτικού χώρου και προσπάθεια να υπάρξει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης».

Τι λέει ο Σιμόπουλος

«Η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της, οι κυβερνητικοί βουλευτές τη δική τους και η αντιπολίτευση τη δική της. Η κυβέρνηση, δια του πρωθυπουργού όπως εξήγγειλε, πήρε κάποια μέτρα τα οποία οι πολίτες θα τα καταλάβουν όταν θα δουν τα χρήματα στην τσέπη τους. Έχουμε ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης, λέει δεν είναι τίποτα, εγώ λέω ας δούμε τον Ιανουάριο όταν οι πολίτες θα δουν στην τσέπη τους έναν ή δύο μισθούς αν είναι κάτι σημαντικό ή όχι», λέει για τη ΔΕΘ ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της ΝΔ.

«Από την άλλη προσπαθεί, σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να επικεντρωθεί η αντιπολίτευση, και αυτό είναι λογικό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πρόβλημα. Εγώ το είπα ότι είναι σκάνδαλο 3 – 4 μήνες προτού απλωθούν όλα αυτά τα οποία μάθαμε. Συμφωνώ ότι είναι σκάνδαλο, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα πάνε στα δικαστήρια ή θα μπουν στη φυλακή να τους καλέσουμε στη Βουλή και να κάνουν τι; Τους περιβόητους ‘Φραπέδες’ ας πούμε».

«Εγώ αυτό που λέω είναι ναι, υπάρχει και πολιτικό πρόβλημα μεγάλο, που αυτοί οι άνθρωποι μπαινόβγαιναν μέσα στα υπουργεία. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικό. Πρέπει να εξετάσει η Βουλή από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα προβλήματα με τις επιδοτήσεις μέχρι σήμερα», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Βέβαια, επικεντρωνόμενη περισσότερο στο σήμερα γιατί αυτά τα οποία έχουμε μάθει από τις επισυνδέσεις αφορούν κυρίως την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ, πολύ σωστά όμως πάμε και στο παρελθόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία κυβερνητική πλειοψηφία, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Η κυβερνητική πλειοψηφία να εκχωρήσει στην αντιπολίτευση την πλειοψηφία και να κάνει στις Εξεταστικές ό,τι θέλει η αντιπολίτευση;».

«Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία Εξεταστική εξαιρετική, η οποία θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, θα έχει αποφάσεις, αλλά όχι να εκχωρήσουμε και την πλειοψηφία», τονίζει.

Σχετικά με την παρέμβαση Σαμαρά για το θέμα των Τεμπών, αναφέρει:

«Είναι η παρέμβαση ενός πολιτικού ο οποίος είναι ενεργός, ο οποίος σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας και περισσότερο γιατί είχε και πρόσφατα αυτήν την τραγική απώλεια, να κάνει μία παρέμβαση. Ακούω όμως και την κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι θέμα καθαρά της Δικαιοσύνης».

Σχετικά με την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διορισμού του διοικητικού συμβουλίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες ερωτήσεις που έχει απευθύνει προς υπουργούς, λέει:

«Δεν είναι αντάρτικο το να πεις τι γίνεται με την εταιρία του Δημοσίου η οποία θα αγόραζε τα ακίνητα από τα ευάλωτα νοικοκυριά, την πρώτη κατοικία, και θα τα επαναμίσθωνε. (…) Στηρίζω την κυβέρνησή μου πλήρως, την στηρίζω με εποικοδομητική κριτική».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Ειδικός Συνεργάτης
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25

Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανικανότητά της, να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου
Ενστάσεις 19.09.25

Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - Το «αντάρτικο» Βλάχου

Για δημιιουργία κλίματος εσωστρέφειας κατηγόρησε ο πρωθυπουργός τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος ζήτησε να στηθούν κάλπες - «Θέλετε να κατεβείτε κι εσείς υποψήφιος» τον ρώτησε

Σύνταξη
Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Λάρισα 19.09.25

Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας - Αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο