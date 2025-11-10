Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Το Covent Garden είναι από καιρό η έδρα του Paul Smith: τα κεντρικά γραφεία και το δημιουργικό στούντιο της βρετανικής μάρκας βρίσκονται στην Kean Street, ενώ το κατάστημά του στην Floral Street – που άνοιξε το 1979 – είναι η πιο γνωστή διεύθυνση λιανικής πώλησης της μάρκας.

Είναι λοιπόν λογικό ότι ο ομώνυμος σχεδιαστής προσφέρει τη βοήθειά του σε έναν άλλο θεσμό της γειτονιάς αυτή την εορταστική περίοδο, σχεδιάζοντας τις διακοσμήσεις για το Royal Opera House, το οποίο μπαίνει στην πολυάσχολη χριστουγεννιάτικη περίοδο του (έδρα του Βρετανικού Βασιλικού Μπαλέτου και της Βασιλικής Όπερας, τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει παραγωγές του «Καρυοθραύστη» του Τσαϊκόφσκι, του «Αριοδάντη» του Χέντελ και της «Τουραντότ» του Πουτσίνι).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Smith (@paulsmith)

Μια ματιά στα παρασκήνια

Η «εορταστική κατάληψη» που αποκαλύφθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2025 έχει ως επίκεντρο ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 5,5 μέτρων που έχει στηθεί στο Paul Hamlyn Hall, το φωτεινό θερμοκήπιο του κτιρίου στην Drury Lane (το οποίο χτίστηκε αρχικά το 1859 ως ανθοπωλείο και αίθουσα χορού το βράδυ, ανακαινίστηκε και ξαναχτίστηκε το 1996).

Θεματικά, ο Smith είπε ότι τον ενδιέφερε η ιδέα του «να πάει πίσω από την κουρτίνα» – ως εκ τούτου, το δέντρο διαθέτει αντικείμενα από τα παρασκήνια, από σχοινιά, φούντες και κομμάτια πράσινου βελούδου, έως σκηνικά αντικείμενα που προέρχονται από τα αρχεία της Όπερας (αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε βεντάλιες, μουσικά όργανα και κηροπήγια).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Smith (@paulsmithdesign)

Ζωντανή ενέργεια

«Έχω ζήσει πολλές αξέχαστες στιγμές στη Royal Opera House, αλλά η πιο ξεχωριστή ήταν η πρόσφατη επίσκεψή μου στο τμήμα σκηνικών αντικειμένων», λέει ο Smith στο Wallpaper*.

«Είναι απίστευτο πόση τέχνη υπάρχει σε κάθε παραγωγή – είναι πολύ παρόμοιο με τις δικές μου επιδείξεις μόδας. Μου αρέσει η ζωντανή ενέργεια του παρασκήνιου και ήταν σημαντικό για μένα να μπορέσω να γιορτάσω την τέχνη πίσω από την κουρτίνα στο σχεδιασμό του δέντρου».

Ο σχεδιαστής που γεννήθηκε στο Nottinghamshire πρόσθεσε επίσης μερικές δικές του διακοσμήσεις: συγκεκριμένα, μια σειρά από στολίδια με το «Signature Stripe», ένα μακροχρόνιο μοτίβο της μάρκας του. Αλλού, μια σειρά από μικροσκοπικές φιγούρες σκιέρ και πατινέρ μπορούν να διακριθούν από κοντά (ένα είδος εορταστικού «Πού είναι ο Γουόλι;»), ενώ καλάθια με στολίδια και σκαλοπάτια δίνουν την εντύπωση ότι το δέντρο βρίσκεται σε διαδικασία διακόσμησης.

Θεματικά, ο paul Smith είπε ότι τον ενδιέφερε η ιδέα του «να πάει πίσω από την κουρτίνα» – ως εκ τούτου, το δέντρο διαθέτει αντικείμενα από τα παρασκήνια, από σχοινιά, φούντες και κομμάτια πράσινου βελούδου, έως σκηνικά αντικείμενα που προέρχονται από τα αρχεία της Όπερας

Σχεδιαστές μόδας και χριστουγεννιάτικα δέντρα

Η ανάληψη του Smith συνεχίζεται στο μπαρ της ταράτσας, Davies Terrace, όπου μια σειρά από χριστουγεννιάτικα δέντρα φαίνεται να ξεφυτρώνουν από κιβώτια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των σκηνικών της Όπερας. Εδώ, είναι επενδυμένα με ύφασμα Signature Stripe, ενώ μια σειρά από χειρόγραφα μηνύματα του σχεδιαστή διακοσμούν τον χώρο της βεράντας – «η ελπίδα να γεμίσει τους θεατές με εορταστική χαρά» συμπληρώνει ο ίδιος.

Το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη τέτοια ανάληψη στο Όπερα, μια απόδειξη της δημοτικότητας των χριστουγεννιάτικων δέντρων που έχουν σχεδιαστεί από προσκεκλημένους σε όλη τη βρετανική πρωτεύουσα – ίσως το πιο αξιομνημόνευτο παράδειγμα είναι το ξενοδοχείο Claridge’s, όπου σχεδιαστές μόδας από τον John Galliano έως τον Karl Lagerfeld έχουν σχεδιάσει το δέντρο του λόμπι τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Πέρυσι, ήταν η σειρά του Paul Smith, ο οποίος παρουσίασε ένα παιχνιδιάρικο χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε ως στόχο να φέρει την «εξοχή στο κέντρο του Λονδίνου» και περιλάμβανε μια συλλογή από ξύλινα ζώα (ο Daniel Lee της Burberry θα σχεδιάσει το φετινό δέντρο, το αποτέλεσμα του οποίου θα αποκαλυφθεί αργότερα αυτό το μήνα).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Smith (@paulsmithdesign)

Κοινές αξίες

«Όπως και σε όλα τα συνεργατικά μου έργα, ήθελα να βεβαιωθώ ότι υπάρχουν κοινές αξίες μεταξύ των δύο εταίρων και με το Royal Opera House, υπάρχουν τόσες πολλές», λέει ο Smith.

«Εκτός από το ότι είμαστε γείτονες για σχεδόν 50 χρόνια, είμαστε και οι δύο αφοσιωμένοι υποστηρικτές των τεχνών. Ήθελα πραγματικά να τονίσω αυτή την εκτίμηση για τη χειροτεχνία στο σχεδιασμό του δέντρου – μπορείτε να βρείτε αναφορές σε διάφορες παραγωγές του Royal Opera House σε συνδυασμό με τα δικά μου αντικείμενα που προκαλούν την περιέργειά μου».

*Η εορταστική ανακαίνιση του Royal Opera House από τον Paul Smith θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2025.

*Με στοιχεία από wallpaper.com | Αρχική Φωτό: Ιmage credit Paul Smith