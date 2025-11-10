Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη του στο Εφετείο – Πότε ορίστηκε νέα δικάσιμος
Ο Δημήτρης Λιγνάδης, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για δύο υποθέσεις βιασμού που ο ίδιος αρνείται
Σε νέα αναβολή για τις 5 Ιουνίου 2026, οδηγήθηκε η δίκη από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για δύο υποθέσεις βιασμού που ο ίδιος αρνείται.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ελεύθερος μέχρι να κριθεί σε δεύτερο βαθμό από τη δικαιοσύνη ήταν παρών σήμερα στο εδώλιο του δικαστηρίου. Ωστόσο, με την έναρξη της διαδικασίας υποβλήθηκε αίτημα αναβολής εκ μέρους της υπεράσπισης του κατηγορούμενου μέρους λόγω κωλύματος στο πρόσωπο των δικηγόρων του.
Από την αντίθετη πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι είπαν ότι θα ήθελαν να γίνει η δίκη. Ωστόσο, όπως πρόσθεσαν «δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Έχουμε ενημερωθεί από τους συναδέλφους».
Τελικά, αφού προσκομίστηκαν από την υπεράσπιση οι σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτουν τα κωλύματα των δικηγόρων σε άλλες υποθέσεις εκτός Αθηνών, οι δικαστές ανέβαλαν την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 5 Ιουνίου 2026.
