Ημαθία: Ελεύθερος άνευ όρων ο 21χρονος για τον τραυματισμό ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα
Σύμφωνα με την κακουργηματική δίωξη, ο 21χρονος κατά τη συμπλοκή με τον 45χρονο ληστή, τον τραυμάτισε στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα που έφερε ο δεύτερος.
- Στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Τσίπρα – «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»
- Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 21χρονος που κατέστη κατηγορούμενος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή, στο φράγμα του Αλιάκμονα.
Ο νεαρός κλήθηκε να απολογηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Σύμφωνα με την κακουργηματική δίωξη, ο 21χρονος κατά τη συμπλοκή με τον 45χρονο τον τραυμάτισε στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα που έφερε ο δεύτερος.
O 45ρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας και αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του στον ίδιο ανακριτή, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στον ανακριτή, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη, ενώ ο ίδιος επισήμανε πως έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ.
Την ίδια ώρα, ο 45ρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας και αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του στον ίδιο ανακριτή- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.
Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε.
- Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις
- Το μήνυμα της Ζάλγκιρις σε Έβανς: «Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να παίζεις μπάσκετ ξανά» (pic)
- Χίλιοι κεραυνοί σε ένα δίωρο στην Αττική – «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λέει ο Τσατραφύλλιας
- Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»
- ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
- Φάμελλος: Υποκριτικά και ρυθμίσεις «χάδι» τα κυβερνητικά μέτρα για τις τράπεζες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις