Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.
Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Και από τα πλέον άτυχα, καθώς δεν κατάφερε ποτέ να φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή – πρώτα έπεσε πάνω στον Λάρι Μπερντ και τον Μάτζικ Τζόνσον, στη συνέχεια πάνω στον Μάικλ Τζόρνταν. Ωστόσο κανείς δεν αμφισβητεί τον ηγετικό χαρακτήρα και το μεγάλο ταλέντο του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.
Ο 62χρονος νυν εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής πέρασε 16 χρόνια τα γήπεδα του NBA, φόρτωσε τα αντίπαλα καλάθια, δεν δίστασε να έρθει στα χέρια μέσα στο γήπεδο όταν θεωρούσε ότι έπρεπε και δεν έχανε την ευκαιρία να κάνει μια καλή πλάκα σε συμπαίκτες και αντιπάλους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Άλλωστε, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ φημιζόταν για το χιούμορ του. Και αυτό δεν το έχασε στο πέρασμα των χρόνων, κάτι που το καταλαβαίνει εύκολα όποιος έχει τα βίντεο του από το Inside the NBA στο TNT Sports.
Ωστόσο, κάποια πράγματα, όσο αστεία κι αν ακούγονται όταν βγαίνουν από το στόμα του, ο Μπάρκλεϊ τα εννοείται 100%. Κάπως έτσι, όταν βρέθηκε στο podcast ManningCast έκανε μια αποκάλυψη για εκείνον, που ήταν εντελώς χιουμοριστική και εντελώς αληθινή.
«Δεν έχω φορέσει εσώρουχα εδώ και 30 χρόνια» είπε ο King Charles, όταν ρωτήθηκε κατά πόσο ισχύει η φήμη. «Μια μέρα τα μάζεψα όλα και τα έκαψα. Ήταν μια τεράστια φωτιά».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και από τότε δεν πήρε ποτά άλλα, καθώς «συνηδειτοποίησα ότι τα εσώρουχα δεν είναι απαραίτητα» τόνισε ο 11 φορές NBA All-Star. «Κάπως έτσι κυκλοφορώ ξεβράκωτος από τότε».
// Κεντρική φωτογραφία: TNT Sports
- «Έξαλλος» ο Μουρίνιο πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή: «Το πέναλτι αυτό δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο» (vid)
- Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
- Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
- Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
- Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΕ’)
- Βορίζια: Άνοιξαν τα σχολεία 10 μέρες μετά το διπλό φονικό – Ψυχολόγοι στο πλευρό των μαθητών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις