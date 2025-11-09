Ινδία: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Αρκετά ισχυρός ήταν ο σεισμός που σημειώθηκε στης Νήσους Ανταμάν, φτάνοντας τα 6 Ρίχτερ
Σεισμός μεγέθους 6,07 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις νήσους Ανταμάν της Ινδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) την Κυριακή.
Μικρό το εστιακό βάθμος του σεισμού στις νήσους Ανταμάν
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ, αναφέρει το Reuters.
Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.
