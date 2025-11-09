newspaper
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Ινδία: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 09:57

Ινδία: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν

Αρκετά ισχυρός ήταν ο σεισμός που σημειώθηκε στης Νήσους Ανταμάν, φτάνοντας τα 6 Ρίχτερ

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Σεισμός μεγέθους 6,07 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις νήσους Ανταμάν της Ινδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) την Κυριακή.

Μικρό το εστιακό βάθμος του σεισμού στις νήσους Ανταμάν

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ, αναφέρει το Reuters.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο
Economist 09.11.25

O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, δεν κρύβεται. Επικαλούνται τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», αλλά ίσως κάνουν τα λάθη του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα [βίντεο]
Με αντάλλαγμα 09.11.25

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είχε υποσχεθεί πως αν επιστρέφονταν τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη, θα σκεφτόταν την απελευθέρωση των 200 μελών της Χαμάς από τη Ράφα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα
Εργασιακός μεσαίωνας 09.11.25

Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία στην Πορτογαλία προκήρυξε γενική απεργία λόγω «μεταρρύθμισης» πάνω από 100 άρθρων του εργατικού δικαίου

Σύνταξη
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Κόσμος 09.11.25

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Το Ισραήλ επιστρέφει στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, καθώς παρέλαβε και αναγνώρισε τα λείψανα ενός 61χρονου αναπληρωτή συντονιστή ασφαλείας στο κιμπούτς Nir Yitzhak που πολέμησε με την ομάδα του.

Σύνταξη
Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Φονικό κυνηγητό 09.11.25

Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Τέσσερις πολίτες είναι νεκροί και 13 τραυματίες όταν αυτοκίνητο που καταδιώκονταν από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχο και μπήκε μέσα σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων
Κόσμος 09.11.25

Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων

Στη Βολιβία, ο νέος πρόεδρος Ροδρίγο Πας και ο αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συμφώνησαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις των χωρών τους, τώρα που ο Μοράλες και το MAS είναι «εκτός κάδρου».

Σύνταξη
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
