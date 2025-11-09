To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

To θρυλικό διαμάντι «Florentine» 137 καρατίων το οποίο επανεμφανίστηκε πρόσφατα, είχε αποσπαστεί από τη συλλογή της δυναστείας των Αψβούργων, μιας από τις πιο σημαντικές βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης που αποδεκατίστηκε (και) λόγω της αιμομιξίας, πρίν από έναν αιώνα.

Για δεκαετίες, το τεράστιο κίτρινο διαμάντι, που κάποτε ανήκε στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ωστόσο, η οικογένεια των Αψβούργων ρίχνει τώρα φως στην υπόθεση.

17ος αιώνας

Στην πραγματικότητα το διαμάντι δεν χάθηκε ποτέ, αλλά βρισκόταν υπό άκρα μυστικότητα σε θησαυροφυλάκιο καναδικής τράπεζας, κρυμμένο, κατόπιν εντολής της αυτοκράτειρας Ζίτα των Βουρβόνων-Πάρμας, της τελευταίας βασίλισσα της Ουγγαρίας και της Βοημίας.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο που τα βασιλικά κοσμήματα – και το δράμα που τα περικλείει- βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ειδικά μετά την πρόσφατη κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, η οποία δημιούργησε μια τεράστια συζήτηση γύρω από τα απαρχαιωμένα συστήματα ασφαλείας στο μουσείο του Παρισιού, αλλά και τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Ωστόσο, αυτή η αποκάλυψη αφορά κάτι διαφορετικό: την ιστορία.

Η προέλευση του Florentine χρονολογείται ακόμη και πριν από τους Αψβούργους, πιθανώς από την οικογένεια των Μεδίκων στη Φλωρεντία, η επικράτησή των οποίων ξεκίνησε με τον πλουσιότερο άνθρωπο της πόλης Κόζιμο τον Πρεσβύτερο, γύρω στον 17ο αιώνα, αν και ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι κατασκευάστηκε για τον Κάρολο της Βουργουνδίας, από τον Οίκο των Βαλουά.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η αυτοκρατορία των Αψβούργων κατέρρευσε το 1918, θεωρούνταν ήδη ένα από τα πιο σημαντικά βασιλικά διαμάντια στην Ευρώπη.

Όταν ο αυτοκράτορας Κάρολος Α΄ εγκατέλειψε τη Βιέννη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα κοσμήματα «ταξίδεψαν» σε διάφορες χώρες για λόγους ασφαλείας, αλλά το Florentine πήρε κατεύθυνση προς το άγνωστο.

Τι συνέβη;

Στην πραγματικότητα, η αυτοκράτειρα Ζίτα αποκάλυψε την πραγματική του θέση μόνο στους γιους της, Ρόμπερτ και Ροντόλφ, με αυστηρούς κανόνες ότι θα παραμείνει μυστικό για 100 χρόνια μετά το θάνατο του Καρόλου.

Αφού έφυγε από την Ευρώπη το 1940, η Ζίτα, έχοντας μαζί της το διαμάντι, έφτασε στη Βόρεια Αμερική, όπου φύλαξε το πολύτιμο κόσμημα σε ένα θησαυροφυλάκιο.

Σήμερα, οι απόγονοι τους, έχουν επιβεβαιώσει ότι το διαμάντι είναι άθικτο και τώρα προετοιμάζονται για να το παρουσιάσουν στο κοινό. «Θα πρέπει να γίνει μέρος ενός καταπιστεύματος εδώ στον Καναδά», δήλωσε ο Κάρολος των Αψβούργων, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην εφημερίδα The New York Times.

«Θα πρέπει να εκτίθεται στον Καναδά κάποια στιγμή, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δουν αυτά τα κομμάτια», πρόσθεσε.

Αν και η χρηματική αξία του δεν έχει αποκαλυφθεί, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές η εκτίμηση του ανέρχεται στα 750.000 δολάρια – ωστόσο, η οικογένεια έχει δηλώσει ότι δεν σχεδιάζει να πουλήσει το διαμάντι.

*Με πληροφορίες από: L’Officiel USA | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons | Ο αυτοκράτορας Κάρολος Α΄ της Αυστρίας και η σύζυγός του Ζίτα στο πλοίο HMS Cardiff. Πάνω τους βρίσκεται ο βοηθός του αυτοκράτορα, Γιόζεφ Χουνιάδι, και η σύζυγός του, Γκαμπριέλα Μπελγκάρντ.