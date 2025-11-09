Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τα ματς του Ολυμπιακού

Επιθυμία

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.