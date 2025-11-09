Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τα ματς του Ολυμπιακού
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (9/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει.
- Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για επίθεση εναντίον της ICE στο Σικάγο
- Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των Πόθεν Εσχες - Πότε λήγει η προθεσμία
- Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
- 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Καλλιμάρμαρο (vid)
Γεμάτο είναι το σημερινό (9/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με ματς σε Super League, Premier League, Stoiximan GBL, αλλά και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός παίζει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με Κηφισιά και Καρδίτσα, αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ενώ ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι στο Νησί, Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει
08:30 ΕΡΤ1 42ος Μαραθώνιος Αθήνας – O Αυθεντικός
09:30 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships
11:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up)
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς Nitto ATP Finals 2025
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Basket League
13:00 ΕΡΤ Sports 1 Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ Stoiximan GBL
13:15 Novasports Prime Ουτρέχτη – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Σασουόλο Serie A
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οβιέδο La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025
15:00 Novasports 2HD Άρης – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Premier League
16:00 Novasports News Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ Premier League
16:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Προμηθέας Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A
16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΑΕΚ Stoiximan Super League
17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket
Serie A
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ουντινέζε Serie A
19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports Start Μαγιόρκα – Χετάφε La Liga
19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φαμαλικάο – Πόρτο Liga Portugal
20:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς Bundesliga
21:00 Novasports 4HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Κάζα Πία Liga Portugal
- LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
- Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα
- Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
- Με Έβανς η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα
- 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Καλλιμάρμαρο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις